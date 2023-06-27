Самолет Пригожина приземлился в Беларуси
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Бизнес-джет Embraer Legacy 600 (бортовой номер RA-02795), которым, как предполагается, пользуется основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, около 7:40 утра совершил посадку на военном аэродроме под Минском. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

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Как обращает внимание группа, спустя 20 минут на том же аэродроме совершил посадку еще один бизнес-джет, летевший из Санкт-Петербурга.

Накануне вечером "Важные истории" сообщали, что самолет с бортовым номером RA-02795 на следующий день после мятежа ЧВК "Вагнер" совершил перелет из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург. Этот бизнес-джет под предыдущим регистрационным номером был включен в санкционный список США из-за связи с Пригожиным. В мае и июне он летал по городам, которые посещал Пригожин.

Основатель "Вагнера" не появлялся на публике после окончания мятежа вечером субботы. В понедельник его пресс-служба распространила аудиосообщение, в котором Пригожин заявил, что не собирался "свергать режим".

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