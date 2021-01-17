Самолет с Навальным приземлился в Шереметьево
Foto: Reuters/Scanpix

Самолет, на борту которого находится Навальный, должен был приземлиться в аэропорту Внуково. Затем на некоторое время отвернул от аэропорта Внуково и начал двигаться на юг, а затем сменил направление в сторону Калуги. Однако в итоге лайнер снова лег на курс во Внуково, а потом повернул к Шереметьево. Он приземлился там около 20:15 по мск (19:15 по рижскому времени).

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Авиакомпания "Победа" озвучила официальную причину перенаправления рейса: закрыли полосу из-за поломки снегоуборочной техники на полосе.

Траектория полёта выглядела примерно так.

Сторонники Навального готовились встречать своего политического лидера в аэропорту "Внуково". Во Внуково, в том числе, и к месту встречи прилетающих пассажиров можно было попасть только, имея авиабилет. Поэтому снаружи собралась огромная толпа.

Некоторых встречающих полиция задержала. В основном это активисты и сотрудники ФБК: Любовь Соболь, Константин Котов, Руслан Шаведдинов, Илья Пахомов, юрист Алексей Молокоедов, менеждер штаба Навального Анастасия Кадетова.

В зале прилетов стоял ОМОН.


Людей, ожидающих в аэропорту, просили выйти на улицу.


Рейс "Победы" с Навальным вылетел из Берлина в 17:18 по московскому времени (с получасовой задержкой; но рижскому времени это 16:18). По расписанию прилет во Внуково должен был состояться в 19:20 по московскому времени.

Навального не было в России больше четырех месяцев — на основании этого ФСИН обвинила его в уклонении от обязанностей условно осужденного по делу "Ив Роше" и потребовала заменить условный срок на реальный. ФСИН хочет, чтобы до заседания суда Навальный находился под стражей, поэтому по прилету его могут задержать.

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