"Самомобилизация" губернаторов и вербовка заключенных. Как скрытая мобилизация в России становится явной

После военного поражения России в Харьковской области в Кремле заявили, что даже о частичной мобилизации речи по-прежнему нет. Однако российские губернаторы один за другим выступают за "самомобилизацию", а набор заключенных на войну в Украине фактически стал вестись в открытую. Западные аналитики тем временем сообщают об истощении кадровых ресурсов российской армии.

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Призывы к "самомобилизации" впервые появились 15 сентября в телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова. Он заявил, что губернаторам "не нужно ждать объявления Кремлем военного положения, или наоборот, отсиживаться в ожидании окончания СВО (специальной военной операции, так в России официально называют войну в Украине — прим. Delfi)". Он призвал каждый регион "подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев".

По словам Кадырова, "искренних патриотов, готовых пополнить ряды добровольцев, достаточно". Уточнять, почему для этого нужна помощь губернаторов, он не стал. Кадырова поддержали губернатор аннексированного Крыма Сергей Аксенов, глава приграничной Курской области Роман Старовойт, магаданский, воронежский, кемеровский и другие губернаторы.

"Добровольческие батальоны" уже действуют в нескольких десятках российских регионов, за вступление в них полагаются различные денежные вознаграждения. В то время как некоторые губернаторы активно зазывали в "именные" подразделения, другие, например, московский мэр Сергей Собянин, предпочитали дистанцироваться от войны, писала "Медуза".

Однако на фоне контрнаступления Украины, как пишут авторы сводки американского Института изучения войны, "скрытая мобилизация" усиливается, а российские власти, вероятно, откажутся от идеи оградить жителей некоторых регионов, в том числе Москвы, от вербовки на войну.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Корреспондент Би-би-си Андрей Захаров о том, почему "самомобилизация" вряд ли поможет российской армии:

"Скрытая мобилизация" фактически идет в России с апреля, когда министерство обороны объявило по всей стране тысячи вакансий на военную службу по контракту. В самих объявлениях, размещенных, в том числе, на мирном сайте HeadHunter, не было слов "Украина" и "спецоперация", но по телефону в региональных военкоматах все рассказывали честно: можно подписать краткосрочный контракт на несколько месяцев и отправиться на войну, деньги платят хорошие, до 200 тысяч рублей (около 2500 евро по апрельскому, около 3300 евро по нынешнему курсу — прим. Delfi), но могут и убить.

Однако власти быстро поняли, что, если хочешь набрать хоть кого-то, нужно отойти от привычной тактики "ничего лишнего не говорим, а военную форму можно купить в любом военторге". Ближе к середине лета о том, что в России идет массовый набор добровольцев для участия в войне, рассказывали уже открыто.

Знаковым стал сюжет в передаче "Вести недели", который вышел в начале июля: Дмитрий Киселев съездил в тренировочной лагерь на базе чеченской Росгвардии, где готовили желающих повоевать со всей страны, и вывел на экран телефоны "горячей линии для участия в спецоперации на Украине". Спустя неделю он рассказал о бонусах, которые ждут добровольцев: в его программе вышел сюжет про семью погибшего на войне, которая на положенные "гробовые" выплаты купила автомобиль Lada.

Одновременно в регионах началось формирование именных батальонов. Везде зазывали, помимо стандартных патриотических лозунгов, большой зарплатой и социальными льготами. Правда, судя по всему, и этого было недостаточно: так, в Петербурге в поиске добровольцев повесили объявления даже на сайте одного из психоневрологических диспансеров, где граждане получают справки для покупки оружия.

А один из читателей Би-би-си нашел объявление об отправке на войну в петербургской поликлинике — на стенде, посвященном гипертонии. Впрочем, это довольно логично: одна из целевых групп этих объявлений — мужчины в возрасте за сорок, отягощенные кредитами и имеющие какой-то военный опыт в прошлом.

По оценке Института изучения войны, российские власти планировали собрать таким образом около 30 тысяч человек. Из добровольцев был сформирован разношерстный третий армейский корпус, численность которого, по некоторым оценкам, не превышает 15 тысяч человек.

Совершенно непонятно, как губернаторы, которые уже откликнулись на призыв о "самомобилизации", соберут по 1000 добровольцев. Они и так не слишком успешно собирали желающих воевать все лето. Россияне, так рьяно, казалось бы, поддерживающие войну с дивана, не стремятся в окоп — даже за 200 тысяч рублей и автомобиль на "гробовые".

"Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети"

Еще одна практика, которую российские власти, по всей видимости, больше не видят смысла скрывать, — вербовка на войну в Украине заключенных из российских тюрем.

Первые сообщения о том, что на войну стали отправлять осужденных, которым взамен предлагают деньги и амнистию, появились еще в июле. На федеральном уровне власти эти утверждения не комментировали и на запросы СМИ не отвечали, а региональные управления ФСИН называли сообщения о вербовке заключенных фейками и бредом.

14 сентября в "Телеграме" стало распространяться видео, снятое в одной из российских колоний, на котором человек, очень похожий на Евгения Пригожина, которого СМИ называют создателем ЧВК "Вагнер", лично объезжает исправительные колонии, вербуя в ряды наемников заключенных.

Он обещал, что, если наемники прослужат в штурмовых отрядах полгода, то им дадут свободу. А если их убьют, то их похоронят там, где они скажут.

На следующий день это видео иронически прокомментировала пресс-служба компании Пригожина "Конкорд": "Действительно, мы можем подтвердить, что человек на видео чудовищно похож на Евгения Викторовича [Пригожина]. Судя по его риторике, он каким-то образом занимается вопросами реализации задач cпецоперации, и, похоже, у него это успешно получается".

Однако, по всей видимости, и это заявление показалось компании Пригожина слишком неоднозначным. В тот же день пресс-служба на своей странице в ВК опубликовала слова, которые она приписывает самому Пригожину.

"Безусловно, если бы я был заключенным, я бы мечтал влиться в этот дружный коллектив, чтобы иметь возможность не только искупить долг перед Родиной, но и отдать его с лихвой. И последняя ремарка: те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети — решайте сами", — заявил он.

Британская разведка связала вербовку заключенных с кадровыми проблемами в российской армии. По мнению аналитиков, проблема укомплектования вооруженных сил в первую очередь связана с нехваткой боевой пехоты и младших командиров.

На основе открытых источников Би-би-си удалось установить, что только с 5 по 12 сентября Россия потеряла в Украине более 200 военных, в том числе 57 элитных специалистов — солдат и офицеров спецназа, морской пехоты, лучших частей ВДВ и Росгвардии.

Впрочем, по данным российской правозащитницы, занимающейся помощью осужденным, Ольги Романовой, число завербованных заключенных уже превысило 5 тысяч.