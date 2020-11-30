Самоуничтожающийся пулемет и другие версии убийства "отца иранской бомбы"

За два дня, прошедших с гибели иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в деле появилось неожиданно много деталей. Версии того, что произошло в тот день, множатся на глазах.

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Фахризаде был самым известным физиком-ядерщиком Ирана и высокопоставленным офицером Корпуса стражей исламской революции.

По данным американской разведки, он возглавлял тайную программу по разработке ядерной боеголовки.

Западные СМИ сравнивали его с Робертом Оппенгеймером, руководившим Манхэттенским проектом по созданию американского ядерного оружия, и называли главной целью израильского "Моссада".

Фахризаде погиб в пятницу на дороге в 80 км. к востоку от Тегерана, когда ехал из города в автомобиле под охраной конвоя из трех машин. Его автомобиль обстреляли, а сам он скончался в больнице.

Сразу после нападения официальные источники сообщили о столкновении между охраной ядерщика и некими "террористами", в результате которого были якобы убиты сам физик, его телохранитель и несколько нападавших.

Иранское агентство Фарс писало также о взрыве автомобиля неподалеку.

За выходные официальная версия разбилась на несколько противоречащих друг другу полуофициальных.

Funeral Procession of Martyr Mohsen Fakhrizadeh [PHOTOS]https://t.co/BVx1QOyyoq pic.twitter.com/Ok9ZPYwl5E — Fars News Agency (@EnglishFars) November 29, 2020



В воскресенье тело Фахризаде повезли для прощания по мечетям страны, а иранский парламент обсуждал меры реагирования на убийство.

Газеты пестрели цитатами о врагах иранского народа, "сионистском плане" и спонсируемом терроризме, аятолла Хаменеи и президент Роухани требовали наказать виновных: Иран официально обвинил в гибели ученого Израиль.

Но единой версии того, как погиб физик, по-прежнему не появилось.

Представители разведки ограничились скупым на подробности заявлением о том, что обнаружили важные улики, лишь подогрев этим спекуляции.

Дистанционно управляемый самоуничтожающийся пулемет

Во всех версиях есть обстрел конвоя Фахризаде и взрывающийся автомобиль, но сценарий, описанный агентством Фарс в воскресенье, примечателен тем, что в нем отсутствуют люди.

По информации агентства, связанного с Корпусом стражей исламской революции, ученый был убит из управляемого дистанционно пулемета, установленного на пикапе Nissan, который затем взорвался.

"В этой операции, которая длилась около трех минут, на сцене преступления отсутствовали агенты-убийцы. Огонь велся исключительно из автоматического оружия. В ходе инцидента больше никто не пострадал, кроме телохранителя", — говорится в сообщении агентства.

Ученый, подчеркивает агентство, называющее Фахризаде мучеником, ехал в бронированном автомобиле вместе с женой.

"Тогда в мученика было произведено несколько выстрелов из дистанционно управляемого пулемета, установленного на автомобиле Nissan, который был припаркован в 150 метрах от автомобиля мученика", — сообщает агентство.

"Две пули попали мученику в бок и одна в спину, повредив спинной мозг. Через несколько мгновений автомобиль Nissan взорвался", — подытоживает Фарс.

Отвлекающий маневр

Бывший глава иранского Агентства ядерной энергетики Ферейдун Аббаси Давани в интервью государственному телевидению изложил свою версию, ссылаясь на телохранителей Фахризаде.

Он утверждает, что люди на месте убийства все же были.

По версии Давани, конвой Фахризаде хотели обстрелять, чтобы он остановился рядом с начиненным взрывчаткой пикапом Nissan, а потом взорвать автомобиль.

Однако Фахризаде остановил машину не доезжая до пикапа, услышав звуки стрельбы. Он вышел из бронированного автомобиля, возможно, чтобы защитить жену, говорит Давани.

"Я не знаю, был ли он вооружен, вышел ли он из машины с оружием, но ему попали в плечо", — добавил Давани.

Во время перестрелки был убит один из телохранителей Фахризаде, а взрыв "Ниссана" отвлек охрану, описал свою версию чиновник.

"Они отвлеклись на взрыв, из-за пыли у них было ограничено поле зрения", — говорит Давани.

Команда со снайперами

Писатель, документалист и публицист Джавад Могуи, которого считают близким к Корпусу стражей исламской революции, опубликовал в "Инстаграме" пост со ссылкой на свои источники, в котором утверждает, что в "Ниссане" ученого поджидали снайперы.

Публицист пишет о четырех пассажирах машины, четырех мотоциклистах и двух снайперах. В других источниках это не подтверждается.

В своем посте Могуи подверг резкой критике разведывательные ведомства и заявил, что в них проникли лазутчики, которые могли предоставить информацию организаторам убийства.

Что это изменит

Иран даст просчитанный и решительный ответ на убийство Фахризаде, заявил советник аятоллы Хаменеи и глава иранского Стратегического совета по международным отношениям Камаль Харази.

Тем временем консервативная иранская газета Kayhan призвала нанести удар по израильскому портовому городу Хайфа. Однако иранское командование отдает себе отчет в том, насколько сложно нанести такой удар по цели в Израиле, пишет агентство Рейтер.

Кроме того, такой ответный шаг может чрезвычайно усложнить любые попытки новой американской администрации наладить отношения с Тегераном.

Иранский парламент в воскресенье решил ускорить принятие законопроекта, ограничивающего инспекции МАГАТЭ. Также в нем содержатся планы по продолжению и расширению программы обогащения урана.

Именно на этом фоне, отмечают комментаторы, отношения с Ираном придется налаживать избранному президенту США Джо Байдену.

Байден, вероятно, будет стремится возобновить соглашение 2015 года между Ираном и шестью крупными государствами — США, Великобританией, Францией, Китаем, Россией и Германией — об ограничении ядерной программы в обмен на смягчение санкций.

Против этой сделки всегда выступал Израиль, и в мае 2018 года Дональд Трамп заявил о выходе из нее.

После этого Иран перестал соблюдать условия соглашения, и в ноябре этого года МАГАТЭ заявило, что Иран накопил в 12 раз больше обогащенного урана, чем было разрешено в соответствии с документом.