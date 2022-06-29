Самые опасные пути мира. Где и как чаще всего гибнут нелегальные мигранты

За последнюю неделю мир потрясли сразу два случая массовой гибели нелегальных мигрантов. В прошлую пятницу по меньшей мере 23 человека скончались, когда большая группа мигрантов попыталась перебраться через пограничный барьер из Марокко в испанский анклав Мелилья в Северной Африке. А три дня спустя американская полиция обнаружила в брошенной фуре в Сан-Антонио в Техасе тела 50 нелегальных мигрантов.

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После окончания пандемии, во время которой многие страны ужесточили пограничный контроль, поток людей на самых оживленных мигрантских тропах мира заметно возрос. И как предупреждают специалисты, это повлечет за собой рост жертв.

По оценкам Международной организации по миграции (МОМ), с 2014 года при попытке добраться до США или стран Евросоюза погибло или пропало без вести около 50 тыс. мигрантов, причем реальные цифры могут быть куда выше.

Но какие же пути считаются самыми опасными для мигрантов, и почему?

Центральное Средиземноморье

Именно этот путь МОМ называет самым опасным. По некоторым оценкам, с 2014 года более 19,5 тыс. человек погибло при попытке добраться из Северной Африки в Европу через Средиземное море.

Часто люди выходят в море на импровизированных и переполненных судах вроде надувных лодок, что делает их путешествие смертельно опасным.

Кроме того, этими суденышками нередко управляют члены преступных группировок или контрабандисты.

В Тунисе, откуда (наряду с Ливией) большинство мигрантов из Африки отправляется в Европу по Средиземному морю, есть даже кладбище, специально предназначенное для утонувших мигрантов.

Кого-то вид такого кладбища останавливает, однако по данным МОМ многие мигранты по-прежнему готовы рисковать своей жизнью.

"Попытки мигрантов перебраться через Средиземное море продолжаются, и больше всего мы озабочены неизменно высоким уровнем смертности на этом самом опасном в мире морском миграционном пути, — утверждает представительница МОМ Сафа Мсели. — Море продолжает забирать человеческие жизни при бездействии со стороны властей".

Как отмечается в докладе агентства Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex, с 2015 года почти 300 тыс. человек было спасено при попытке пересечь Средиземное море.

Внутриафриканские маршруты

Для многих африканских мигрантов европейская мечта начинается с длительного путешествия по собственному континенту, причем для того, чтобы попасть в Северную Африку, им нередко приходится преодолеть Сахару.

Природные условия этой пустыни конечно же представляют для людей немалую опасность. В МОМ полагают, что в период с 2014 по 2022 год при переходе Сахары погибло почти 5,4 тыс. человек.

Другая ощутимая угроза на этом пути — многочисленные банды контрабандистов, занимающихся переправкой людей за деньги, а также коррумпированные чиновники таможенных и пограничных служб.

Граница между Мексикой и США

Не все миграционные пути в Америке ведут в США, однако для большинства мигрантов именно Соединенные Штаты являются желанной конечной целью.

Между тем преодоление границы между Мексикой и США считается одним из самых сложных предприятий. Регион знаменит своим сложным ландшафтом, где есть труднопреодолимые пустыни, а также опасная река Рио-Гранде, которая течет вдоль границы двух стран.

Именно опасность утонуть на этом маршруте очень велика. По подсчетам МОМ, с 2014 года там погибло свыше 3 тыс. человек.

Конечно, велик соблазн избежать опасности, отправившись в путь в фуре, но и здесь имеются свои риски, как показал недавний случай массовой гибели мигрантов в Сан-Антонио.

По словам Сафы Мсели, в последнее время было уже несколько подобных инцидентов с мигрантами, пытающимися добраться до США, причем с большим числом жертв.

К примеру, в декабре 2021 года сразу 56 мигрантов, направлявшихся в США, погибли в мексиканском штате Чьяпас в результате аварии грузовика, на котором они ехали.

Азиатские маршруты

По данным МОМ, в 2020 году четверо из десяти мигрантов были уроженцами Азии, и по Азиатскому континенту пролегает сразу несколько основных миграционных маршрутов.

За последние 8 лет на этих маршрутах погибло или пропало без вести почти 5 тыс. человек. Большинство погибших составили мигранты-рохинджа или бангладешцы, пытавшиеся по морю, через Бенгальский залив и Андаманское море, добраться до соседних безопасных стран или даже до Европы.

Во время морского путешествия этих людей могут подстерегать невероятные трудности.

"Мы были голодны, у нас не было воды, и так мы провели в открытом море целый месяц",- рассказал журналистам беженец-рохинжджа Мухаммад Ильяс после того, как его спасли с потерпевшей бедствие лодки индийские военные моряки.

Как и на других маршрутах, здесь люди тоже часто становятся жертвами контрабандистов.

Еще один проблематичный участок — это граница между Ираном и Турцией, где после того, как ко власти в Афганистане в августе прошлого года пришли талибы, наблюдается небывалый наплыв афганских беженцев.

Как утверждает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Иране и соседних странах официально зарегистрировано уже свыше 2 млн афганских беженецев.