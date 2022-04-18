Самые сильные фотографии года: победители World Press Photo

Захоронение детей индейцев, уроки экологии от аборигенов, семейная история, кризис в Украине — Deutsche Welle рассказывает о лауреатах престижного конкурса World Press Photo.

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7 апреля стали известны победители глобального конкурса World Press Photo 2022 года. Все фотографии были сделаны в 2021 году и в течение последних лет — в случае с долгосрочными проектами.

В категории "фотография года" победила работа фотографа Эмбер Бракен. Красные одеяния, развевающиеся на деревянных крестах вдоль дороги, в память о детях, которые умерли в бывшей резидентской школе для детей индейцев в канадской провинции Британская Колумбия. В мае 2021 года там были обнаружено безымянное место захоронения 215 детей в городе Камлупс на территории бывшего интерната Kamloops Residential School, который существовал с 1890 по 1978 год и был своего рода лагерем для перевоспитания представителей коренных народов. Этот кадр жюри конкурса отметило как "тихий момент глобального признания истории колонизации, не только в Канаде, но и по всему миру".

Другие истории, получившие престижную награду

В категории "история года" в конкурсе World Press Photo победили работы фотографа из Австралии. Мэтью Эбботт документирует разрушительные лесные пожары в Австралии, вызванные рекордными температурами, засухой и сильным ветром. В своих работах он привлекает внимение к опыту австралийских аборигенов, которые на протяжении десятков тысяч лет занимались так называемым культурным выжиганием. Они систематически использовали огонь для расчистки подлеска и создания зон, комфортных для проживания небольших животных, которыми питались люди. В то же время такая практика могла уменьшать риски возникновения крупных лесных пожаров. Поэтому серия работ фотографа из Сиднея носит название "Спасая лес огнем".

В категории "долгосрочный проект" лауреатом назван фотограф Лало де Альмейда, уже неоднократный обладатель премии World Press Photo — в том числе за снимок убийцы российского посла в Анкаре Андрея Карлова. На этот раз он получил одну из самых престижных наград за снимки тропических лесов Амазонии — серию работ "Амазония как антиутопия" (или "Амазонская дистопия"). В низменности Амазонии живут более 350 различных групп коренных народов, жизнь которых оказывается под угрозой в результате вырубки тропических лесов.

В 2022 году в конкурсе появилась и новая категория — "открытый формат". В нем победила фотограф Исадора Ромеро из Южной Америки. "Кровь — это семя" — такое название носит ее проект. Во время своего путешествия в деревню предков она узнает семейную историю. Дедушка и прабабушка были хранителями семян картофеля. Из всего разнообразия сортов от них к нам дошло только два. Какую память хранят семена? Такой риторический вопрос задает фотограф. В ее проекте есть как фотографии, так и видео.

Лучшие фотографии:

Константинос Цакалидис, "Пожар на острове Эвия", август 2021, Греция.

Нанна Хейтман, "Как горит замерзшая земля", июль 2021 года, Якутия, Россия.

Anonymous. "Протестующие в Мьянме", февраль 2022.

Фатима Шбаир, "Палестинские дети в Газе", май 2021, Сектор Газа.

Брам Джанссен, "Кино в Кабуле", ноябрь 2021, Афганистан.

Дар Ясин, "Бесконечная война", июль 2021, Кашмир.

В категории долгосрочных проектов одна из самых престижных премий в мире досталась французскому военному фотографу Гийому Эрбо за его проект об Украине — "Ukraine Crisis". Всего в 2022 году на конкурс World Press Photo поступило 64 823 фотографии от 4066 фотографов из 130 стран.

История "М+Т" петербургского фотографа Марии Гельман удостоилась специального упоминания жюри. В этом проекте приняли участие 50-летние Миня и Татьяна, пара с синдромом Дауна, которая живет в социальной деревне "Светлана" неподалеку от Санкт-Петербурга. Фотограф Мари Гельман отправилась в эту деревню и оставалась там на несколько дней каждые два месяца с 2016 года. Гельман говорит, что это стало частью ее жизни. Она научила Татьяну фотографировать — фотографии на полароид сделала сама Татьяна.