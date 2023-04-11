Санкции для посредников. Как Запад может бороться с ввозом в Россию запрещенных товаров

За последний год более 40 стран ввели санкции против России — в этот список входят США, страны ЕС, Канада, Великобритания и многие другие. Уже ясно, что санкции не привели к жесткому кризису в российской экономике. Россия ищет все новые способы обходить запреты. Скорее всего, теперь будут не вводить против нее новые санкции, а бороться за соблюдение старых. Как это может работать?

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В Европе заканчиваются пасхальные каникулы. Сразу после них Еврокомиссия планирует начать переговоры по 11-му пакету санкций против России, писал Politico.

Следующим направлением могут стать не санкции против самой России, а давление на страны, которые помогают ей обходить ограничения.

Евросоюз и США намерены оказывать влияние на те страны, которые участвуют в поставках в Россию запрещенных товаров, заявили по итогам встречи в начале марта президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Так они хотят "закрыть доступ России ко всем ресурсам, которые могут поддерживать ее военную машину".

Следующей целью стран, которые ввели санкции против России, может стать увеличение числа их союзников, рассказывает "Би-би-си" доцент калифорнийской Naval Postgraduate School Энн Клюнэн. Это ограничило бы возможности России по обходу ограничений.

Другими мерами, по ее словам, могут быть вторичные санкции в отношении компаний и физлиц в третьих странах — посредников, которые обеспечивают поставки в Россию запрещенных товаров.

Клюнэн входит в международную рабочую группу независимых экспертов — группу Ермака-Макфола (Yermak-McFaul Expert Group on Russian Sanctions). Она была создана по инициативе президента Украины Владимира Зеленского и помогает в разработке санкций. В состав группы входит более ста специалистов в основном из США и Украины, среди российских экономистов — Сергей Алексашенко и Сергей Гуриев.

Одна из целей группы в 2023 году — помочь правительствам разработать и реализовать те меры, которые усложнят уклонение от санкций, отмечает Клюнэн.

Какие товары были запрещены для ввоза в Россию?



В годовщину российского вторжения в Украину Евросоюз ввел десятый пакет санкций. В Россию запретили поставлять запчасти для грузовых автомобилей и двигателей для самолетов, а также оборудование для строительного сектора, например, антенны или краны. Ограничения коснулись и различных электронных компонентов. Эти товары и технологии двойного назначения могут быть использованы в военных целях, отметил Совет ЕС.

Транзит электроники через Россию европейцы полностью запретили, чтобы избежать обхода ограничений. Речь идет о телекоммуникационном оборудовании, компьютерах, микросхемах, оборудовании для производства полупроводников и других товарах.

Одновременно США запретили ввозить в Россию такие промышленные товары как ядерные реакторы, объекты машиностроительной промышленности, звукозаписывающие и воспроизводящие устройства и другие — список достаточно длинный.

Как предметы роскоши под запрет Вашингтона попали смартфоны стоимостью выше 300 долларов (275 евро), а также потребительские товары стоимостью выше 750 долларов (690 евро): кондиционеры, холодильники, стиральные машины, микроволновки, принтеры и другая техника.

Помимо подсанкционных есть и группа товаров, которые в Россию напрямую отказались ввозить их производители — они ушли из страны. Такие товары ввозят по параллельному импорту — ввоз товаров без разрешения правообладателя сразу после начала войны легализовали российские власти. К подсанкционным эти товары, как правило, не относятся.

В список товаров, разрешенных для параллельного импорта, вошли техника Apple, Samsung, Intel и других компаний, бытовая электроника Electrolux и Dyson, товары таких автомобильных брендов как Tesla, Land Rover, Jeep и Chevrolet. Всего в перечень попали более 50 групп товаров.

Как подсанкционные товары попадают в Россию?



Основными источниками параллельного импорта в Россию стали Турция, ОАЭ, Китай, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. "Би-би-си" подробно рассказывала о том, как в Россию попадают товары из Казахстана по параллельному импорту. По данным Федеральной таможенной службы на конец 2022 года, так в Россию привезли товары на 20 млрд долларов (18,6 млрд евро).

За последние несколько месяцев в СМИ вышло несколько расследований о том, как в Россию попадают подсанкционные товары. Похоже, что это происходит в основном через те же страны, которые используют для параллельного импорта.

Так, в обход санкций в Россию поступают западные микрочипы, необходимые для производства ракет. Цепочки поставок, по которым Россия закупает компьютерные компоненты и другую электронику, описали Reuters и британский Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI). Основными странами, через которые в Россию поступает техника, названы Турция, Китай и Эстония.

В качестве примера в публикации Reuters приводится компания Azu International — она была основана в марте 2022 года в Стамбуле. Ее соучредитель — турецкий бизнесмен Гоктюрк Агваз, также управляющий немецкой Smart Impex GmbH. Обе структуры специализируются на поставках IT-продукции.

Уже через неделю после учреждения Azu International начала отправлять товары в Россию. В течение первых семи месяцев своей работы компания, по данным агентства, экспортировала в страну компоненты на сумму не менее 20 млн долларов (18,3 млн евро по нынешнему курсу), в том числе чипы американского производства.

О том, как микросхемы американских компаний в обход санкций используются российскими военными, писали "Важные истории". Издание установило цепочку посредников, с помощью которых структура "Ростеха" — концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) — закупает компоненты для систем радиоэлектронной борьбы. Выяснилось, что в 2022 году структура КРЭТ с помощью нескольких российских компаний получила американские комплектующие почти на 12 миллиардов рублей (133,3 млн евро по нынешнему курсу). Это стало возможным также благодаря турецким и китайским поставщикам.

Завезенные в Россию микросхемы используют для комплекса радиоэлектронного противодействия "Хибины", который защищает российские самолеты от систем ПВО, пишет издание. Аналогичные чипы находятся внутри системы "Витебск", которую ставят на российские вертолеты для защиты от украинских ракетных комплексов.

В довоенное время санкции также обходили с помощью посредников. "Би-би-си" писала о том, как это пытался сделать концерн "Калашников" — он уже давно в санкционных списках США. Посредником выступал "Липецкий механический завод", который не находился под санкциями: его директор отправлял письма потенциальным поставщикам автоматической линии по производству патронов из Италии, Франции, Бельгии и Турции.

Как западные страны пытаются повлиять на поставки запрещенных товаров в Россию

Опции для транзита грузов еще остаются, рассказал "Би-би-си" генеральный директор компании "Оптимальная логистика" Георгий Властопуло. Он выделяет Турцию, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и другие страны, которые Россия считает дружественными.

"Шортлист этих стран не изменился — изменилась ситуация с платежами. Теперь регуляторы повышают контроль за трансграничными платежами с Россией", — говорит Властопуло.

По его мнению, уже в краткосрочной или среднесрочной перспективе ввоз подсанкционных товаров в Россию будет снижаться.

Чтобы повлиять на обход ограничений, в феврале Минфин США ввел санкции против некоторых граждан ЕС и ряда компаний. В список попал, например, гражданин Швейцарии и Италии бизнесмен Вальтер Моретти и сеть связанных с ним партнеров и компаний.

США считают, что они закупали секретные западные технологии для российских спецслужб и военных, а также оборудование для ядерных лабораторий. Моретти внесли в список за то, что он "прямо или косвенно" действовал в интересах российского правительства. Всего в этом списке семь бизнесменов — граждан ЕС.

Это можно считать своеобразным предупреждением для других бизнесменов, занимающихся поставками подсанкционных товаров в Россию.

9 марта стало известно о том, что Турция закрыла транзит из ЕС в Россию всех санкционных грузов. Тогда представители российских логистических компаний рассказали "Коммерсанту", что система оформления транзитных и экспортных товаров из Турции перестала работать. Перед этим правительство Турции передало компаниям список товаров, которые будет запрещено перенаправлять в Россию. Запреты коснулись в том числе предметов двойного назначения.

Перекрытие транзита Анкарой вынудило российские компании обратиться к казахстанским партнерам, писал Reuters. Они просили помочь с обходом западных санкций. Однако правительство Казахстана, оценив риски вторичных санкций, отказалось выступать посредником, говорил Financial Times высокопоставленный казахстанский чиновник.

Чтобы исключить обход санкций в отношении России, в Казахстане с 1 апреля ввели систему учета ввозимой и вывозимой из страны продукции. Таким образом можно отслеживать перемещение товаров и не пропускать через свою территорию запрещенные, рассказывал источник FT.

Какими будут новые санкции и на что они могут повлиять?



Сейчас, когда потенциал санкций почти исчерпан, важнее становится не введение новых, а имплементация уже действующих ограничений, указывает экономист Рубен Ениколопов.

"Скорее всего, в ближайшее время мы увидим именно давление западных стран на страны-посредники, чтобы прекратить параллельный импорт уже попавших под санкции товаров", — считает он.

Под санкции могут попасть потребительские товары, которые российские власти используют в военных целях, отмечает директор центра изучения финансовых преступлений и безопасности Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Том Китинг.

"Мы знаем анекдотические истории, когда российские власти использовали такие товары как стиральные машины, чтобы получить чипы из них. Я не знаю, может ли это распространяться на айфоны. Но если возможно найти применение технологии, то ее используют в военных целях", — сказал он.

Как видно по итогам года, Кремль приспосабливается к санкциям, а от ограничений страдает российское население, говорит Том Китинг.

Сейчас актуален вопрос введения вторичных санкций в отношений тех стран, которые помогают России обходить существующие ограничения, подтверждает старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Мария Снеговая.

"Но тут есть предел. Пример Ирана показывает, что лазейки будут всегда, а российский бизнес в вопросе обхода санкций исторически очень изобретателен. В целом введение вторичных санкций ограничит поток высокотехнологичных компонентов в Россию", — считает Снеговая.

"Есть еще длинный список новых мер, которые можно принять для усиления санкций, чтобы Россия не смогла финансировать свою агрессию и чтобы ей не хватало запасных частей, необходимых для ремонта и производства своего оружия", — утверждает Энн Клюнэн.

Одна из таких мер — это введение общего санкционного режима для всех западных и азиатских стран, считает Клюнэн. Кроме того, страны Запада могут принять закон, который будет направлен на идентификацию и конфискацию имущества России, добавляет она.

Но пока эксперты называют самым действенным способом воздействия на Россию дальнейшие ограничения на экспорт нефти. Снеговая называет доходы от него ахиллесовой пятой российской экономики.

"В этой части можно сделать больше, снизив потолок цен на нефть, сократив количество оставшихся стран ЕС, продолжающих импортировать российский газ, — говорит Снеговая. — Также можно закрыть лазейки, позволяющие смешивать российскую нефть с другой нефтью, а затем реэкспортировать везде (даже в страны, которые технически ввели российское нефтяное эмбарго)".

Фото: Getty Images