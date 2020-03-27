Санкт-Петербургская митрополия РПЦ отказывается закрывать храмы

Храмы Санкт-Петербургской епархии продолжат служение, несмотря на введенный 26 марта правительством Санкт-Петербурга запрет "физическим лицам посещения объектов (территорий) религиозных организаций, за исключением служителей и религиозного персонала указанных религиозных организаций".

Об отказе исполнить запрет сообщается на официальном сайте Санкт-Петербургской митрополии.

"Пастырский долг духовенства необходимо исполнять по отношению ко всем верующим, включая тех, кто полагает необходимым в нынешнее непростое время прийти в храмы для молитвы о близких, о городе и народе", — говорится в сообщении ИА "Вода живая" (официальный информационный ресурс митрополии).

В епархии ссылаются на комментарий правового управления Московской Патриархии, в котором говорится, что запрет на посещение храмов в Санкт-Петербурге противоречит Конституции. Право гражданина на свободу совести и вероисповедания может быть ограничено в целях защиты здоровья граждан только федеральным законом (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ; п. 2 ст. 3 федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях"), заявляют юристы РПЦ.

Городские власти, по их мнению, такими полномочиями не обладают. Прихожане старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями могут обращаться в храмы с просьбами о причащении на дому. В епархии уточняют, что для прихожан, которые посчитают необходимым остаться дома, будут организованы онлайн-трансляции на телеканалах "Союз" и "Спас", в социальных сетях. Казанский кафедральный собор уже проводит такие трансляции.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин не стал вводить жесткий запрет на посещение храмов, но попросил "воздержаться от посещения религиозных объектов". Затем глава синодального отдела по взаимоотношениям со СМИ Владимир Легойда заявил, что в РПЦ "с пониманием" относятся "к рекомендации гражданских властей", а также "к мотивам, по которым эта рекомендация была дана", но решили продолжить службы для тех, кто находит "для себя необходимым в нынешнее трудное время прийти в храм для молитвы о своих близких и о нашем народе". И уже после этого последовал строгий запрет властей Санкт-Петербурга.