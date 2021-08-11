Сапега допустила причастность окружения Протасевича к посадке Ryanair

Россиянка София Сапега, задержанная в мае в Минске после вынужденной посадки пассажирского самолета Ryanair, дала интервью белорусскому госканалу "Беларусь 1". В ходе него девушка не исключила, что к инциденту может быть причастен кто-то из окружения бывшего главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который вместе с ней был на борту лайнера, пишет портал РБК.

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Во время беседы Сапеге показали отрывок из интервью Протасевича, на котором тот предполагает, что к посадке лайнера могут быть причастны член редакции Nexta Ян Рудик, оппозиционер Даниил Богданович и советник лидера оппозиции Белоруссии Светланы Тихановской Франак Вячорка.

Когда Сапегу попросили прокомментировать слова Протасевича, она заявила, что "всегда была далека от каких-либо политических разборок" и поэтому не хотела бы делать каких-либо предположений. "Но да, из разговоров с Романом был сделан вывод, что в этом замешан именно рабочий коллектив Романа, кто-то из его рабочего окружения", — добавила она.

По словам Сапеги, на борту лайнера не было сотрудников КГБ Белоруссии. Девушка отрицательно ответила на вопрос ведущей о том, считает ли белорусские спецслужбы причастными к посадке лайнера. "Нет, поскольку я старалась никогда не углубляться в эту ситуацию, я до сих пор нахожусь в этой ситуации. И, наверное, после того как эта история закончится, мне понадобится осознать и сделать какое-то здравое и трезвое заключение", — заявила россиянка.

Инцидент с посадкой самолета авиакомпании Ryanair произошел 23 мая. Самолет направлялся из Афин в Вильнюс. После того как борт вошел в воздушное пространство Белоруссии, диспетчеры связались с экипажем и сообщили ему о том, что, по имеющимся у них данным, на борту самолета заложено взрывное устройство. Лайнеру рекомендовали экстренно сесть в аэропорту Минска. Взрывчатку не обнаружили и самолет продолжил полет, но уже без Сапеги и Протасевича.

Молодых людей арестовали. В Белоруссии экс-главред Nexta внесен в список террористов, его обвиняют в организации массовых беспорядков. В конце мая белорусские силовики опубликовали видео, на котором Сапега сообщила, что была администратором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", где публиковались личные данные сотрудников органов внутренних дел. В Белоруссии девушку обвинили в разжигании социальной вражды и розни, она также проходит подозреваемой по делу об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

До 25 июня Протасевич и Сапега находились в СИЗО, но затем их перевели под домашний арест. Как заявили в Следственном комитете республики, оба заключили досудебное соглашение со следствием. Белорусские госканалы показывали несколько интервью с Протасевичем, на которых он заявил, что сотрудничает со следствием, признает свою вину и больше не хочет заниматься политикой.