Сара Эштон-Чирилло, которая стала представителем ВСУ. Почему о ней все говорят

Американка Сара Эштон-Чирилло, полтора года назад приехавшая в Украину и вступившая в ряды ВСУ, стала официальным представителем Сил обороны Украины и начала вести несколько медийных проектов для англоязычной аудитории в США и Европе.

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В российских соцсетях эта информация вызвала шквал ненависти и оскорблений в адрес Сары.

Однако и многих украинских пользователей эта новость задела за живое.

Агрессия была вызвана прежде всего тем, что 46-летняя Сара — трансгендер, совершившая трансгендерный переход около четырех лет назад. До 2019 года она была Майклом Джоном Чирилло.

Как она оказалась в Украине, чем она там занимается и что отвечает на грубые упреки в свой адрес?

"Если бы меня раньше спросили, окажусь ли я в Украине, я бы сказала "Нет"

До приезда в Украину Сара жила в США, в Лас-Вегасе. В последние годы она занималась журналистикой и коммуникациями, а также писательской деятельностью. После того как в 2015 году побывала в лагерях сирийских беженцев в Турции, написала книгу "По дорожкам слез".

Сара признается: она никогда не думала, что когда-нибудь приедет в Украину и будет воевать.

"Если бы меня раньше спросили, окажусь ли я в Украине, я бы сказала „нет". Что я буду в ВСУ — тоже нет, ни за что", — рассказывала она в интервью "Украинской правде" несколько месяцев назад.

Весной 2022 в качестве журналистки Сара Эштон отправилась из США в Польшу, чтобы изучить тему украинских беженцев.

Вскоре после этого она поехала делать репортажи на передовой в Украине, а позже решила вступить в тероборону.

Сначала она служила в батальоне ТРО имени Номана Челебиджихана в качестве боевого медика, затем ее перевели в Харьковскую область. Там она не только спасала украинских военных, но и передавала репортажи об обстрелах Харькова.

А в феврале 2023 года на передовой в Луганской области Сара была ранена в руку и лицо.

Недавно ее пригласили в команду по работе со СМИ сил территориальной обороны.

"Она служит в ТРО ВСУ младшим сержантом и является боевым медиком. Имеет ранения. Но самое главное, что Сара информирует англоязычную аудиторию — объективно освещает события российско-украинской войны, развенчивает российские фейки и пропаганду", — написала в фейсбуке замминистра обороны Анна Маляр.

"Конечно же, это модно, в тренде"

Российские СМИ несколько последних дней распространяют новость о "новом представителе ВСУ", делая акцент на трансгендерности Сары Эштон и уверяя, что у украинцев эта новость вызвала волну возмущения.

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"ВСУ долго думали, кого бы сделать своим лицом для западной аудитории, и наконец-то придумали. Конечно же, это трансгендер — модно, в тренде", — написало одно из российских изданий.

"У Сары большая американская аудитория, — говорит заместитель министра обороны Анна Маляр. — С 25 июня по 23 июля охват аудитории только в твиттере составил 28,3 млн пользователей. Почему так возбудились хейтом вражеские соцсети, понятно. Впрочем, это лишь увеличило аудиторию Сары".

"Хейтят сидящие дома на диване"

Новая должность Сары Эштон вызвала активную дискуссию и среди украинцев.

Один из активистов "Правого сектора" Андрей Тарасенко называет факт назначения "трансгендера из Америки" "испанским стыдом".

"Какая разница, какой пол или самоидентификация пола? — отвечает в комментариях к посту Андрей Лучков. — Она жила и освещала атаки россиян на Харьков в твиттере. Кстати, на Северной Салтовке. На мой взгляд, отважный человек".

"Мне абсолютно безразлично, трансгендер она или нет. Я ее воспринимаю как женщину, потому что она себя ассоциирует с женщиной. А хейтят те, кто сидит дома на диване, не воюет и ищет оправданий для себя", — сказал Украинской службе Би-би-си начальник службы связей с общественностью сил ТРО ВСУ Алексей Дмитрашковский, пригласивший Сару работать в сфере масс-медиа.

"Если кому-то не нравится, что у нее какие-то свои взгляды на жизнь, — не смотрите, не слушайте. Но результат показывает, что она делает правильные вещи", — добавляет он.

Директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик признает, что для украинских потребителей информации появление такого человека может выглядеть странно, но если это будет эффективно для американской аудитории, то почему бы и нет.

"Мне все равно, какой гендер воюет за Украину против российского агрессора. Потому что это война на выживание. Поэтому я буду приветствовать любого на стороне Украины", — говорит Кулик в комментарии для Украинской службе Би-би-си.

"Я знаю, что многие представители ЛГБТ воюют за Украину. Есть целая формация ЛГБТ-военнослужащих, которые открыто позиционируют себя. И они воюют не только за независимость Украины, но и за свои права, а также за права ЛГБТ в других странах, включая Россию", — отмечает эксперт.

После волны дискуссий в социальных сетях всем, кто стал волноваться, ответила сама Сара Эштон.

"В Украине мы не боремся за толерантность и не просим принятия. В Украине мы живем и умираем за свободу и освобождение всех людей", — написала она в твиттере.

"Все остальное — это просто шум, шум, которому нет места во время войны или в свободном обществе", — убеждена американка.