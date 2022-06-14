Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк с сегодняшнего дня не смогут пользоваться системой SWIFT. Американские банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs отказались от операций по обслуживанию российского долга.

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Российские кредитно-финансовые институты Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк отключают от крупнейшей системы международных платежей SWIFT. Данная мера, принятая в рамках шестого пакета санкций ЕС против России из-за ее вторжения в Украину, начала действовать во вторник, 14 июня.

С 12 марта эта система передачи финансовых сообщений перестала оказывать услуги банкам ВТБ, "ФК Открытие", Промсвязьбанку, Совкомбанку, банку "Россия", Новикомбанку, а также госкорпорации ВЭБ.

Крупнейшие банки США отказались от операций по обслуживанию российского госдолга

Между тем, по данным Bloomberg, крупнейшие банки США JPMorgan Chase и Goldman Sachs отказались от операций по обслуживанию российских долговых обязательств. Это произошло после неожиданного заявления американского министерства финансов на прошлой неделе о запрете американским инвесторам приобретать такие активы, хотя еще в этом месяце банки совершали данные операции, пишет агентство со ссылкой на осведомленные источники.

При этом Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) запретило приобретать как новые, так и существующие долговые и долевые российские ценные бумаги. "В соответствии с обновленным руководством OFAC и сворачиванием российского бизнеса Goldman Sachs, фирма больше не будет проводить определенные операции по формированию активности рынка в отношении российских юридических лиц", — указывается в заявлении банка.

24 мая Минфин США сообщил, что не продлил действие Генеральной лицензии 9С, позволяющей держателям российских суверенных облигаций получать долларовые платежи по обслуживанию этих бумаг и погашению долга. Действие лицензии истекло 25 мая в 07:01 по московскому времени. Санкции, введенные Западом после российского вторжения в Украину, запрещают операции с российским Минфином, Центробанком или Фондом национального благосостояния (ФНБ). При этом 2 марта OFAC сделал исключение для получения выплаты процентов и дивидендов в рамках погашения задолженности и выплат акционерам. Эта лицензия позволила РФ продолжать выплаты по гособлигациям и тем самым предотвратить дефолт по государственному долгу.