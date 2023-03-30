Сбежавший из-под домашнего ареста Алексей Москалев, скорее всего, задержан

Осужденный в России на два года колонии и сбежавший из-под домашнего ареста Алексей Москалев задержан в Минске, сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на издание Sota. Телеграм-канал Brief сообщает, что его этапируют в Тулу.

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Предположительно, к задержанию привело включение мобильного телефона в квартире, где скрывался беглец — так его вычислили правоохранительные органы.

Адвокат Москалева Дмитрий Захватов написал, что связи с подзащитным у него сейчас нет, его телефон не отвечает, подтвердить задержание он не может, но "по косвенным данным все так и есть".

Накануне жителю города Ефремов в Тульской области вынесли приговор в 2 года колонии за повторную "дискредитацию армии". Поводом послужили комментарии в "Одноклассниках", однако уголовное преследование началось весной прошлого года, когда его дочь Маша нарисовала в школе на уроке ИЗО антивоенный рисунок. В школе №9 города Ефремов шестиклассникам дали на уроке изобразительного искусства задание: нарисовать рисунки в поддержку российских войск в Украине. Маша Москалева изобразила два флага — РФ и Украины; на первом она написала "Нет войне", на втором — "Слава Украине". После этого директор вызвала полицию. На отца школьницы завели сначала административное, потом уголовное дело.

Отец и дочь уехали из города, но 1 марта Москалев был задержан. Машу забрали в приют. Комиссия по делам несовершеннолетних требует, чтобы ее отца, который воспитывает ее один, лишили родительских прав. Рассмотрение этого вопроса в суде назначено на 6 апреля. Сейчас Маша остается в приюте.