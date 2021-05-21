Сбитый "Боинг" МАУ: суд в Канаде допустил "акт намеренного терроризма"

Атака на украинский самолет могла быть "намеренным актом терроризма", допустил суд. В иске в том числе фигурирует верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

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Иран должен возместить ущерб семьям пассажиров украинского "Боинга", сбитого в январе 2020 года военными из Корпуса стражей исламской революции. Такой вердикт вынес Верховный суд канадской провинции Онтарио в четверг, 20 мая. Суд допустил, что ракетная атака была "намеренным актом терроризма".

В иске в том числе названы имена верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и представителей высшего командования Стражей исламской революции.

Представители Ирана в суде не присутствовали. Канада не имеет официальных дипломатических отношений с Исламской республикой, поэтому процесс возмещения ущерба, предположительно, будет длительным и сложным.

Крушение украинского Boeing 737

8 января 2020 года Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек, 138 из них имели связи с Канадой. Власти Исламской республики утверждали, что самолет был непреднамеренно сбит военными в результате "человеческой ошибки" в обстановке повышенной боевой готовности, связанной с напряженной ситуацией в отношениях с США. Иранская сторона позднее пообещала провести расследование, наказать виновных и выплатить компенсации.