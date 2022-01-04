Сбитый "Боинг" МАУ: суд в Канаде постановил выплатить 74 млн евро

Суд в канадской провинции Онтарио постановил, что родственникам шести пассажиров Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" (МАУ), сбитого в январе 2020 года военными из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), должны быть выплачены свыше 107 млн канадских долларов (74 млн евро). Решение о выплатах вынес в понедельник, 3 января, судья Эдвард Белобаба.

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Истцы требовали компенсации в размере 1,5 млрд канадских долларов. Для ее перечисления они настаивали на изъятии иранских активов в Канаде и за рубежом.

Из суммы, указанной судом в Онтарио, 7 млн канадских долларов должны пойти на возмещение трат, в частности судебных издержек, 100 млн канадских долларов — послужить денежной компенсацией.

Знаковый вердикт

"Суд прекрасно понимает, что возмещение ущерба является плохой заменой потерянным жизням", — отметил при этом Белобаба.

Как уточнило агентство AP, пока неясно, каким именно образом семьи будут взыскивать с Ирана указанную сумму. Вместе с тем это — знаковое решение для родственников, которые жаловались на отсутствие прозрачности и подотчетности в иранском расследовании, констатирует агентство.

Адвокаты истцов уже приветствовали решение суда как "беспрецедентное для канадского законодательства".

Сбитый лайнер МАУ

Лайнер "Международных авиалиний Украины", летевший рейсом PS752 из Тегерана в Киев, был сбит 8 января 2020 года вскоре после взлета. Погибли все 176 человек, находившихся на его борту: граждане Афганистана, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Лишь через несколько дней ответственность за катастрофу взял на себя Корпус стражей исламской революции, признав, что самолет был сбит по ошибке.

В феврале 2020 года президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложенные Тегераном выплаты семьям погибших — по 80 тысяч долларов (70 900 евро), сочтя эти суммы недостаточными.

В марте 2021 года МИД Украины раскритиковал отчет Ирана о крушении лайнера, назвав его "сборником манипуляций" и "циничной попыткой скрыть истинные причины катастрофы". В мае 2021 года судья Эдвард Белобаба допустил, что ракетная атака на украинский лайнер могла быть "намеренным актом терроризма".