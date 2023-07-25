Сбитый НАСА с орбиты астероид начал крошиться на части

Астрономы продолжают следить за судьбой астероида Диморф, который в прошлом году инженерам НАСА удалось столкнуть с привычной орбиты, вдребезги разбив об него космический корабль стоимостью почти треть миллиарда долларов.

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Впрочем, авария отнюдь не была случайной. Ровно наоборот: ученым пришлось изрядно потрудиться, чтобы как следует спланировать и организовать "аварию" на расстоянии около 11 млн километров от нашей планеты (для сравнения: это примерно в 25 раз дальше, чем до Луны).

Теперь НАСА опубликовала очередной снимок Диморфа, сделанный телескопом "Хаббл" еще в декабре прошлого года, спустя три месяца после удара, но переданный на Землю и обработанный только сейчас.

На фото можно увидеть, что "подбитый" астероид обзавелся собственными спутниками. Его окружают не менее трех десятков разнородных каменных фрагментов, отколовшихся от основного тела Диморфа после (и скорее всего в результате) прицельного лобового удара.

Подсчитать точное число осколков не представляется возможным из-за плохой видимости: это один из самых тусклых объектов, когда-либо сфотографированных "Хабблом".

Зато сотрудники Европейской космической обсерватории довольно точно определили размер космических булыжников. По их данным, самые крупные осколки превышают в поперечнике 6,5 м; самые мелкие — порядка 1 м.

"Ударную миссию" готовили не один год.

Специально для тестового столкновения НАСА совместно с Европейским космическим агентством разработали и сконструировали беспилотный аппарат DART — первый в истории космический корабль-камикадзе.

Стартовав с военного космодрома в Калифорнии еще в ноябре 2021-го, только до места назначения аппарат добирался почти 10 месяцев.

Единственной задачей миссии было на полной скорости врезаться в совершенно безобидный (в смысле, никак не угрожающий нашей планете) 160-метровый астероид под названием Диморф, постаравшись изменить его траекторию.

Таким образом ученые хотели на практике проверить, возможно ли это вообще — и стоит ли всерьез рассчитывать на этот способ защиты планеты в случае реальной угрозы из космоса.

Со своей задачей DART справился блестяще — несмотря на колоссальную разницу в размерах.

Разогнавшись до скорости порядка 24 000 км/ч (6,5 км/с), аппарат весом чуть больше 600 кг впечатался в исполинскую каменную глыбу, в тысячи раз тяжелее.

Проведя необходимые расчеты, в НАСА подтвердили, что миссия увенчалась успехом: в результате удара Диморф сдвинулся с места и стал быстрее вращаться вокруг материнского астероида Дидим.

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Спустя примерно месяц стало известно, что в результате удара Дидим еще и обзавелся длинным "хвостом", который растянулся на тысячи километров, сделав астероид больше похожим на комету.