СБУ допрашивает наместника Киево-Печерской лавры Павла. В чем его подозревают?

В субботу утром Служба безопасности Украины объявила о том, что наместнику Киево-Печерской лавры, митрополиту Украинской православной церкви Павлу (Лебедю), вручено уведомление о подозрении в совершении преступления.

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в совершении преступления.

В доме митрополита СБУ проводит обыск, а самого Павла вызвали на допрос. Вопрос о мере пресечения ему решается в Шевченковском суде Киева.

Следственные действия идут на фоне попыток Киева выселить Украинскую православную церковь (до недавнего времени — Московского патриархата) из Лавры, которая является одной из древнейших и наиболее почитаемых православных святынь.

Павел возглавляет монастырь почти 30 лет, с 1994 года.

О вручении подозрения сообщил сам Павел в видеообращении, а позже подтвердила СБУ. Его подозревают в разжигании межрелигиозной розни, оправдывании и отрицании вооруженной агрессии России против Украины.

"В своих публичных выступлениях [подозреваемый Лебедь] неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним, а также делал заявления, оправдывающие или отрицающие действия страны-агрессора", — сообщает СБУ на своем сайте, ссылаясь в качестве подтверждения на заключение судебно-лингвистической экспертизы.

Угрозы "божьей карой"



Как рассказал сам Павел, сотрудники СБУ вручили ему уведомление о подозрении в субботу утром, около половины восьмого.

"Суббота, выходной день, не дали возможности помолиться. Ну Бог им в помощь, сейчас в моем доме будут обыски", — сообщил он.

"Сказали, что я сотрудничаю с Россией, и еще там одно межрелигиозное разжигание, еще говорят, что я проклинал президента. Никогда в жизни этого не было и не будет. Поэтому прошу вас хранить мир. Молитесь, церковь гонят. Ни за что и ни про что", — заявил Павел.

На этой неделе митрополит Павел обнародовал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, где угрожал ему и его семье "божьей карой".

"Говорю вам, господин президент, и всей вашей стае, что слезы наши не упадут на землю. Они упадут вам на голову. Сегодня вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах и нашем желании, можете с нами так поступать. Господь не простит ни вам, ни вашей семье этот поступок. Потому что в эти минуты 220 человек братии выброшены вами на улицу", — говорилось в заявлении настоятеля лавры.

В декабре прошлого года из-за связи с Москвой и РПЦ в отношении Павла были введены персональные санкции.

Страсти вокруг лавры



В последние месяцы украинские власти предпринимают попытки лишить УПЦ влияния в украинском обществе и доступа к Киево-Печерской лавре. Так, в главные соборы верхней лавры служителям УПЦ запретили вход еще в январе.

Ситуация резко обострилась, после того как с УПЦ расторгли договор аренды нижней лавры, где размещалось местное духовенство. Представители УПЦ должны были покинуть территорию монастыря в срок до 30 марта.

Делать это УПЦ отказалась и обжаловала расторжение договора аренды в суде, а верующие несколько дней подряд не пускали на территорию монастыря комиссию министерства культуры и информационной политики по принятию-передаче государственного имущества лавры.

Чтобы обеспечить себе доступ к лавре, украинское министерство культуры подало в суд. Теперь в игру вступила также СБУ.