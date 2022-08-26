СБУ обвинила Рамзана Кадырова в военных преступлениях. Тот уже предложил определить место, куда ему приехать "разобраться"

Служба безопасности Украины объявила, что собрала "безоговорочные доказательства военных преступлений" со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и двух его подчиненных: замначальника войск Росгвардии Чечни Даниила Мартынова и командира тактической группы 249 отдельного моторизованного батальона "Юг" Росгвардии Хусейна Межидова.

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По утверждению украинской спецслужбы, в феврале-марте 2022 года Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций чеченских подразделений Росгвардии, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей.

Мартынов, по данным СБУ, 5 марта лично руководил захватом психоневрологического интерната в Бородянке Киевской области, когда были взяты в заложники почти 500 его пациентов и сотрудников. Межидов в конце февраля — начале марта командовал захватом и удержанием в заложниках почти 200 мирных жителей Гостомеля, рассказали в спецслужбе.

Следователи СБУ подозревают Кадырова в подготовке и развязывании агрессивной войны, совершении действий с целью изменения границ Украины, а также в оправдании военной агрессии РФ против Украины. Мартынов и Межидов обвиняются в нарушении законов и обычаев войны, жестоком обращении с военнопленными или гражданским населением.

(Фото: Служба безопасности Украины)

"Господа эсбэушники, определите место, куда нам явиться. Мы с удовольствием приедем и разберемся, кто преступник, кто убийца, кто террорист", — заявил Кадыров в аудиозаписи, опубликованной в его телеграм-канале.

Глава Чечни отметил, что Даниил Мартынов, которому СБУ предъявила обвинения, "у нас не работает". Он утверждает, что Мартынов — сотрудник МЧС. Глава Чечни также сказал, что он уже давно бы "забрал Киев": "И Зеленский, и тому подобные были бы в подвалах уже на допросах… Благодари Путина за то, что нам не разрешает забрать Киев и спросить с тебя сполна, кавээнщик".