СБУ подтвердила, что объявила в розыск Медведева, Шойгу, Бортникова и других
Foto: Reuters/Scanpix

Служба безопасности Украины подтвердила, что заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев объявлен в розыск.

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Ранее об этом написали СМИ, отмечая, что его имя появилось в базе данных МВД Украины.

Впрочем, СБУ отмечает, что Медведева объявили в розыск еще в марте 2022 года, в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

Медведева, как и большинство членов Совбеза РФ, подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Такие преступления наказываются лишением свободы сроком до пятнадцати лет или пожизненным заключением, отмечает СБУ.

СБУ сообщила, что в розыск объявлены также:

  • Директор ФСБ России Александр Бортников
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин
  • Глава Росгвардии Виктор Золотов
  • Министр внутренних дел Владимир Колокольцев
  • Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
  • Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
  • Министр обороны РФ Сергей Шойгу
  • Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев
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