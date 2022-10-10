СБУ подтвердила, что объявила в розыск Медведева, Шойгу, Бортникова и других

Служба безопасности Украины подтвердила, что заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев объявлен в розыск.
Ранее об этом написали СМИ, отмечая, что его имя появилось в базе данных МВД Украины.
Впрочем, СБУ отмечает, что Медведева объявили в розыск еще в марте 2022 года, в начале полномасштабного вторжения России в Украину.
Медведева, как и большинство членов Совбеза РФ, подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Такие преступления наказываются лишением свободы сроком до пятнадцати лет или пожизненным заключением, отмечает СБУ.
СБУ сообщила, что в розыск объявлены также:
- Директор ФСБ России Александр Бортников
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин
- Глава Росгвардии Виктор Золотов
- Министр внутренних дел Владимир Колокольцев
- Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
- Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу
- Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев