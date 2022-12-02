Служба безопасности Украины сообщила, что 2 декабря проводит "контрразведывательные мероприятия" на объектах Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях. В обысках также участвуют сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии.

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В пресс-релизе на сайте СБУ приводится список храмов и монастырей, куда сегодня пришли с обысками:

Свято-Николаевский мужской монастырь Хустской епархии УПЦ (МП) в Закарпатье;

Свято-Анастасиевский ставропигиальный женский монастырь (Житомир);

Скит Свято-Анастасиевского ставропигиального женского монастыря (Житомирский район);

Скит Иверской иконы Божией Матери Чоповичского Афонского иконы Божией Матери женского ставропигиального монастыря (Житомирский район);

Ровенско-Острожская епархия, Городокский женский монастырь, Свято-Георгиевское подворье, Храм всех Волынских Святых, Свято-Воскресенский храм, Свято-Успенский храм (Ровенская область).

"Учитывая военную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся в том числе для предотвращения использования религиозных общин в качестве ячеек "русского мира" и для защиты населения от провокаций и террористических актов", — говорится в сообщении СБУ.

СБУ подчеркивает, что осмотр территорий и помещений на религиозных объектах проводится "при непосредственном участии" представителей церкви и в рамках действующего законодательства.

В ноябре украинские спецслужбы провели обыски на территории Киево-Печерской лавры, где обнаружила тысячи долларов наличными, пророссийскую литературу и людей без действующих паспортов Украины. 1 декабря Владимир Зеленский заявил, что в Украине собираются запретить деятельность религиозных организаций, связанных с Россией.