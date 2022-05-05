СБУ: В Испании задержали известного украинского блогера Анатолия Шария

В Испании задержали блоггера Анатолия Шария, которого Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает в государственной измене. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на пресс-релиз СБУ.

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Правоохранительные органы Испании задержали Шария 4 мая. Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с Офисом генерального прокурора Украины, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей.

Украинская спецслужба подозревает Шария в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины:

– ст. 111 (Государственная измена)

– ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

По мнению следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Шарий действовал по заказу иностранных структур.

Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных заключений, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария есть факты его подрывной деятельности против Украины.

Шарий - известный украинский блогер, который неоднократно критиковал украинские власти, в том числе и после начала российского вторжения в Украине.

Представители Шария пока не прокомментировали сообщение о задержании.