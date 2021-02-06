СБУ заявила о разоблачении агентурной сети ФСБ в Украине
Foto: Reuters/Scanpix

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) в пятницу, 5 февраля, сообщила о разоблачении агентурной сети Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

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По сведениям СБУ, сеть действовала на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей Украины. В сеть входили бывшие бойцы специального назначения военной разведки Украины, которых завербовали двое кадровых сотрудников ФСБ — Вадим Даутов и Денис Собко, добавили в спецслужбе.

Возбуждены уголовные дела о государственной измене, создании террористической группы и незаконном обращении с оружием. А в отношении Даутова и Собко открыто дело о шпионаже, отметили в СБУ. Сотрудники правоохранительных органов в ходе обысков изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, а также взрывчатое вещество.

По версии украинской спецслужбы, российские агенты планировали диверсии на территории Николаевской области. Объектами предполагаемых диверсий должны были стать боевые самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме "Кульбакино", утверждает СБУ. Кроме того, агенты ФСБ собирали данные о дислокации и перемещениях ВСУ, а также о кадровом составе и деятельности Главного управления разведки украинского министерства обороны, Сил специальных операций, штаба Военно-морских сил и иных украинских ведомств, подчеркнули в Службе безопасности Украины.

По информации ведомства, представители агентурной сети пытались вербовать высокопоставленных украинских военнослужащих, а также предлагали вознаграждение в 100 тысяч долларов США за похищение и вывоз в Россию одного из бывших командующих Сил специальных операций.

ФСБ России на момент публикации не прокомментировала утверждения украинской стороны.

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Deutsche Welle

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