Сегодня в Эстонии — муниципальные выборы. Стянуты дополнительные силы полиции

В день выборов, 17 октября, в Эстонии к охране правопорядка призовут дополнительные силы полиции. Это связано с большим количеством поступивших сообщений о возможных нарушениях.

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В связи с выборами в местные органы власти в полицию поступило около сотни сообщений о возможных нарушениях по всей Эстонии. Например, была повреждена предвыборная реклама или упоминались намеки на возможную скупку голосов.

При этом на этот раз политическая агитация может проходить и непосредственно в день выборов. Но проходить она должна так, чтобы не мешать людям изъявлять свою волю. Полиция призывает кандидатов вести себя вежливо и избегать физического насилия. Подобные случаи уже происходили в Вирумаа, сообщил накануне портал новостей вещания.

"Наша главная забота и то, к чему мы должны быть готовы — как предотвратить возможные происшествия в день голосования. К сожалению, мы уже видели подобное на массовых собраниях. Наш основной посыл заключается в том, что выборы должны проходить без физического насилия, люди должны уважать друг друга и силу слова", — подчеркнул префект Идаской префектуры полиции Тарво Крууп.

В день выборов будут дежурить дополнительные патрули полиции. Это позволит быстро реагировать на сообщения о возможных нарушениях, а также, если это будет необходимо, поддерживать порядок в окрестностях избирательных участков. При этом ранее на Северо-востоке надеялись, что число полицейских увеличивать не придется.

"Я надеюсь, что нам не придется этого делать, поскольку выборы не должны быть таким событием, в которое активно вовлечена полиция. Это должно быть государственное событие, и это очень важный день, который должен пройти спокойно", — продолжил Крууп.

В полиции также указывают, что из-за распространения коронавируса в общественных местах необходимо носить защитную маску.