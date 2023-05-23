Депутаты литовского парламента одобрили во втором чтении проект закона о гражданском союзе, который позволит однополым парам легализовать свои отношения. Как сообщает LRT, "за" проголосовали 60 членов Сейма, "против" — 52, еще трое воздержались.

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"Некоторые из вас делают вид, что таких людей, как я, в Литве не существует и что они вообще не существуют. На протяжении многих созывов вы выступали против вопросов прав человека, и иногда непонятно, представляете ли вы разъяренную толпу или же партию, в которой состояли до восстановления независимости", — обратился к свои коллегам председатель комитета Сейма Литвы по правам человека, ЛГБТ-активист Томас Витаутас Раскявичюс из "Партии свободы". Он отметил, что новый закон позволит защитить как однополые пары, так и не состоящих в браке разнополых партнеров.

Выступающая против принятия законопроекта депутат "Союза крестьян и зелёных" Аста Кубилине настаивала, что легализацию однополых браков не поддерживает литовское общество. "В последнее время мы много говорим о гражданском союзе, партнерстве, но люди, которые предлагают нам идею партнерства, забывают о самом главном — в Литве нет мандата народа на такой шаг. Хотя псевдоправозащитники заявляют о растущей поддержке однополых пар, факты говорят о другом — около 72% людей не одобряют этого", — сказала Кубилене.

Одобренный сегодня во втором чтении законопроект позволяет партнерам, заключившим гражданский союз, совместно распоряжаться собственностью, наследовать имущество и не платить налог на наследство, представлять друг друга в учреждениях здравоохранения и иметь доступ к данным о состоянии здоровья партнера.

Представители правящей коалиции отмечают, что законопроект содержит компромиссные формулировки и позволяет узаконить отношения независимо от пола партнеров. Консервативные депутаты из разных фракций считают, что предлагаемое регулирование почти идентичному тому, которое применяется в отношении "традиционных" браков.

Идею легализации однополых гражданских союзов поддерживает около половины жителей Литвы, свидетельствуют результаты проведенного в ноябре 2022 года опроса Delfi. В 2019 году, согласно данным "Евробарометра", за легализацию однополых браков в стране выступали 32% литовцев.