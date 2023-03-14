Сейм Литвы признал ЧВК "Вагнер" террористической организацией
Foto: AP/Scanpix/LETA

Сейм Литвы единогласно проголосовал за принятие постановления, в котором российская частная военная компания "Вагнер" объявляется террористической организацией. Как отмечает LRT, литовские парламентарии призвали своих коллег из других европейских стран принять аналогичные резолюции.

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В постановлении говорится, что наемники ЧВК "Вагнер" представляют угрозу для государственной и общественной безопасности Литвы. Депутаты также подчеркивают, что с начала вторжения в Украину вагнеровцы совершают "систематические серьезные агрессивные преступления: убийства и пытки мирных жителей, бомбардировки домов и других гражданских объектов — что равносильно терроризму".

"ЧВК "Вагнер", основанная бизнесменом Евгением Пригожиным, находящимся под санкциями ЕС и США близким к президенту России Владимиру Путину, является теневым инструментом российской власти", — считают в литовском Сейме.

Депутаты также указывают, что "Вагнер" получает от правительства РФ военную технику, а его наемники проходят обучение в российских спецслужбах. Ранее вагнеровцы участвовали в аннексии Крыма и боевых действиях в Донбассе, а также занимались противоправной деятельностью в странах Африки.

В резолюции также подчеркивается необходимость принятия в Литве Закона о предотвращении терроризма. В нем по задумке депутатов должны быть установлены конкретные критерии для составления списка террористических организаций и предусмотрены санкции в отношении лиц, причастных к их деятельности.

Весной прошлого года Сейм Литвы признал действия РФ в Украине геноцидом, а Россию — государством-спонсором терроризма. Впоследствии аналогичные резолюции были приняты в ряде других европейских государств.

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