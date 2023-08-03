Секретарь СНБО Украины заявил, что украинские спецслужбы причастны к обоим взрывам на Крымском мосту
Foto: Reuters//Scanpix/LETA

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские спецслужбы причастны к обоим взрывам на Крымском мосту.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Наши военные ставят на место неприкасаемость многих объектов, которые в России считались защищенными на 100%. Это и Крымский мост, про который говорили представители нашей Службы безопасности, которые принимали участие и в первом, и втором случае", — сказал Данилов в эфире украинского телевидения.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в июле впервые открыто признал, что взрыв на Крымском мосту в октябре 2022 года стал "одной из реализаций" украинской спецслужбы.

О том, что СБУ и украинские военные причастны к взрыву на Крымском мосту 17 июля 2023 года, ранее сообщали источники украинских СМИ.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (2) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Būt pietiekami drosmīgam un bezkaunīgam. Saruna par līderību Latvijā
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе