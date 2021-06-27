Секретные документы минобороны Британии с планами маршрута "Дефендера" найдены на автобусной остановке

Засекреченные документы министерства обороны Великобритании, содержащие подробную информацию о британском эсминце "Дефендер" и британских вооруженных силах, были обнаружены на автобусной остановке в английском графстве Кент.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В одном пакете документов обсуждается, в частности, вероятная реакция России на проход эсминца через воды вблизи побережья Крыма в районе Севастополя. Это место Россия считает своими территориальными водами, что не признается большинством государств мира, в том числе Великобританией, считающей эти воды украинскими. Россия аннексировала Крым в 2014 году.

Другая часть документов содержит обсуждение плана возможного военного присутствия Великобритании в Афганистане после завершения там операции НАТО под руководством США.

Правительство заявило, что начато расследование.

По словам представителя минобороны, один из сотрудников ведомства сообщил о потере конфиденциальных оборонных документов. От дальнейших комментариев представитель минобороны отказался.

Промокшая пачка документов, всего почти 50 страниц, была обнаружена за автобусной остановкой в Кенте рано утром во вторник, то есть накануне инцидента в Черном море.

Нашедший ее человек, пожелавший остаться неизвестным, связался с Би-би-си, когда осознал деликатный характер содержания найденных бумаг.

Би-би-си полагает, что документы, содержащие распечатанные электронные письма и презентации PowerPoint, исходят из офиса высокопоставленного чиновника министерства обороны.

Документы, относящиеся к эсминцу "Дефендер", показывают, что миссия, описанная минобороны как "мирный проход через украинские территориальные воды", с зачехленной корабельной артиллерией и корабельным вертолетом в ангаре, была проведена в ожидании, что Россия может ответить агрессивно.

В среду более 20 российских военных самолетов и два корабля береговой охраны преследовали "Дефендер" на отрезке длиной в 19 км вблизи побережья Крыма.

Как сообщило российское министерство обороны, по курсу британского корабля был открыт предупредительный огонь. Правительство Великобритании отвергло это, утверждая, что огонь открыт не был.

Как следует из обнаруженных документов, в понедельник операцию с участием "Дефендера", получившую название "Op Ditroite", обсуждали на высшем уровне. В частности, речь шла о возможной реакции России на появление корабля у побережья Крыма.

"Что мы понимаем о возможном "радушном приеме"? - задавался вопросом представитель Постоянного совместного штаба - это штаб трех британских служб, который планирует и контролирует все военные операции.

В одной из презентаций, подготовленных к совещанию, отмечалось, что российские военные могут перейти от оборонительной тактики к более решительным действиям.

В штабе рассматривали два возможных маршрута "Дефендера" и три вероятных варианта ответных действий России - от "безопасных и профессиональных" до "небезопасных и непрофессиональных". Выбор остановили на курсе, описанном как "безопасный и профессиональный прямой маршрут из Одессы в Батуми". В документах говорилось, что такой вариант позволил бы продемонстрировать, что Британия считает воды вблизи Крыма украинскими.

При выборе иного курса удалось бы избежать конфронтации с Россией, но в этом случае могло сложиться впечатление, что Британия "испугалась и убежала". Это позволило бы Москве говорить, что Британия де-факто признает крымские территориальные воды российскими.

В минобороны Британии заявили, что планируют операции аккуратно - анализируя все возможные риски.

Из обнаруженных в Кенте документов следует, что решение направить эсминец именно таким курсом было принято британским правительством для того, чтобы выразить поддержку Украине, несмотря на возможные риски.

Стоит отметить, что материалы, относящиеся к операции в Черном море, были помечены как "официально конфиденциальные", что означает относительно низкий уровень секретности. Но среди обнаруженных в Кенте бумаг были и засекреченные материалы, с пометкой "Secret UK Eyes Only", касающиеся военного присутствия Великобритании в Афганистане после завершения там операции НАТО.

Дипломатия канонерок?



Несомненно, военный корабль использовали для достижения дипломатических целей. Но основная задача заключалась не в том, чтобы "рассердить русского медведя". Дело в свободе навигации и явной публичной поддержке суверенитета Украины.

Согласно принятой в 1982 году Конвенции ООН по морскому праву, прохождение иностранного корабля по территориальным водам страны законно, если это не наносит ущерба миру, порядку или безопасности этой страны. Почти для всего мира эта страна - Украина, а не Россия.