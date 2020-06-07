В Германии, в рамках расследования дела о сексуальном насилии над детьми, задержаны одиннадцать человек, сообщает портал телеканала Euronews.

Главный обвиняемый — IT-специалист из Мюнстера, у которого уже были судимости за распространение детской порнографии. Пострадавшие — мальчики в возрасте 5, 10 и 12 лет. Один из них — сын подруги основного подозреваемого, остальные — родственники двух задержанных.

Мартин Бетценхардт, старший прокурор Мюнстера: "В ордере на арест 27-летнего мужчины, датируемого серединой мая, указано, что он обвиняется в 15-ти совершенных преступных деяниях. Но я хотел бы особо подчеркнуть, что, по-видимому, это только верхушка айсберга".

Среди взятых под стражу — мать IT-специалиста. Имя последнего не называется. Расследование длится вот уже несколько недель. Во время рейда в одном из домов в Мюнстере полиция обнаружила сотни терабайт данных, расшифровкой которых занимаются эксперты.