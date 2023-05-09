Сектор Газа: Израиль нанес серию ударов, убиты три командира "Исламского джихада" с семьями

Утром во вторник ВВС Сил обороны Израиля нанесли серию ударов по объектам в контролируемом движением ХАМАС секторе Газа. В результате были убиты три полевых командира группировки "Исламский джихад". По информации палестинской стороны, вместе с ними погибли еще по меньшей мере 12 членов их семей.

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Израиль заявил, что начал операцию против боевиков, представляющих непосредственную угрозу для его граждан и безопасности страны.

Палестинское министерство здравоохранения сообщило, что среди погибших восемь женщин и детей. Еще 22 человека получили ранения.

"Исламский джихад" поклялся отомстить, и теперь масштабы возможной эскалации будут зависеть от того, решит ли ХАМАС, контролирующий Газу, присоединиться, отмечает корреспондент Би-би-си Дэвид Гриттен. Сообщается, что власти Израиля готовятся к многодневным боевым действиям.Нынешние удары стали самыми смертоносными с августа прошлого года, когда в результате трехдневного конфликта между Израилем и "Исламским джихадом" было убито 49 палестинцев.

Что произошло во вторник



Рано утром во вторник 40 израильских военных самолетов и вертолетов несколькими волнами атаковали Газу, поражая дома и вызывая панику среди жителей.

Взрывы в жилых кварталах были слышны около 2 часов ночи по местному времени во вторник в разных частях Газы.

По словам очевидцев, один из ударов пришелся по верхнему этажу многоквартирного дома в городе Газа, еще один — по дому в городе Рафах на юге сектора, сообщает информационное агентство Reuters. Журналист AFP в Газе видел горящую крышу здания, а также машины скорой помощи, эвакуирующие пострадавших.

На фотографиях видно, что по крайней мере в двух квартирах разрушены фасады, а другие повреждены.

"Исламский джихад" поклялся отомстить, и ожидается, что боевики из Газы ответят ракетным обстрелом Израиля.

"Исламский джихад" — крупнейшая группировка боевиков в Газе после ХАМАС. Она несет ответственность за многочисленные ракетные обстрелы Израиля в последние годы и поклялась вести борьбу до полного уничтожения Израиля.

Операция израильской армии прошла менее чем через неделю после того, как "Исламский джихад" объявил о перемирии в Газе — при посредничестве Египта — после новой вспышки насилия.

Боевики Газы и Израиль обменялись ракетными ударами после того, как в израильской тюрьме умер подозреваемый в терроризме Хадер (Кадер) Аднан, объявивший голодовку после очередного ареста и отказывавшийся от медицинской помощи.

Новое обострение



Военизированное крыло "Исламского джихада", группировка "Бригады Аль-Кудс", заявила о гибели трех своих командиров вместе с их семьями.

"Мы оплакиваем наших лидеров-мучеников вместе с их женами-моджахедками и детьми, и мы заявляем, что кровь мучеников укрепит нашу решимость, — говорится в заявлении "Бригад Аль-Кудс". — Мы не оставим своих позиций, и сопротивление будет продолжаться".

Министр обороны Израиля Йоав Галлант сказал: "Любой террорист, который причинит вред израильским гражданам, пожалеет об этом".

По заявлениям израильских военных, целью воздушных ударов были именно командиры "Исламского джихада".

Один из убитых, Халил Салах аль-Бахтини, был старшим командиром "Исламского джихада" в Газе и несет ответственность за ракетные обстрелы из Газы в течение последнего месяца. Представители группировки подтвердили его смерть, а также гибель еще двоих высокопоставленных командиров.

Израильская армия также сообщила, что нанесла авиаудары по 10 объектам, используемым для производства оружия, и шести военным объектам "Исламского джихада".

В ожидании ответа палестинцев израильские военные посоветовали жителям израильских населенных пунктов в пределах 40 км от Газы оставаться вблизи бомбоубежищ до вечера среды, сообщает Associated Press.

Как сообщает Reuters, два контрольно-пропускных пункта с Газой временно закрыты для въезда и выезда людей и товаров.

Недолгое перемирие



На прошлой неделе израильтяне нанесли удары по сектору Газа после ракетного обстрела израильской территории, предпринятого в ответ на смерть в израильской тюрьме палестинского заключенного Хадера Аднана.

Аднан, имевший связи с "Исламским джихадом", умер после почти трех месяцев голодовки. По данным Палестинского общества заключенных, он отказывался от еды в течение 87 дней, протестуя против своего ареста без предъявления обвинений. Суд над ним должен был состояться в мае.

Представители Катара, Египта и ООН выступили посредниками в заключении соглашения о прекращении огня между Израилем и вооруженными палестинскими группировками, и хрупкий мир ненадолго удалось восстановить.

Аналитики отмечают, что один из главных вопросов теперь — поддержит ли ХАМАС, контролирующий сектор, ответные действия "Исламского джихада", и в какой форме.

В своем заявлении предводитель ХАМАС Исмаил Хания сказал, что "убийство командиров в ходе вероломной операции не принесет оккупантам безопасности, а наоборот, усилит сопротивление".

Пресс-секретарь боевиков Хазем Кассем предупредил, что Израиль несет ответственность за последствия этой эскалации.

Израильский удар по Газе во вторник стал самым смертоносным с августа прошлого года, когда в результате трехдневного конфликта в Газе погибли 49 палестинцев.

По подсчетам AFP, основанным на официальных источниках обеих сторон, с начала года израильско-палестинский конфликт унес жизни 120 палестинцев, 19 израильтян и двух иностранных граждан.