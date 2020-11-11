Семь вопросов к миру в Карабахе. Кто от этого выиграл и что будет дальше?

Кровопролитный 44-дневный конфликт был остановлен в ночь на 10 ноября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

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По этому соглашению армянская сторона теряет значительные территории Нагорного Карабаха и все оккупированные районы вокруг него.

Почти 2 тыс. российских солдат встанут вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора.

Что все это значит для каждой из сторон конфликта?



Что написано в соглашениях? Кто гарантирует соблюдение мира?

Утром 10 ноября трехстороннее соглашение между сторонами конфликта и Россией было опубликовано на официальном сайте Кремля.

Главные его положения:

Армения и Азербайджан полностью прекращают боевые действия в Карабахе, войска остаются на занимаемых позициях. Прекращение огня контролирует специальный миротворческий центр.

Стороны обмениваются заложниками, пленными и телами погибших.

Российские миротворческие войска вводятся в Карабах на пять лет с автоматическим продлением срока еще на пять лет при согласии сторон. Они занимают линию соприкосновения.

Город Шуша остается под контролем Азербайджана.

Армения обязана вернуть Азербайджану три района — Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский. Под контролем армянских сил остаются Степанакерт (Ханкенди), Мардакерт (Агдере), Мартуни (Ходжавенд) и части бывшей НКАО, не захваченные азербайджанской армией.

В Лачинском районе будет действовать коридор шириной 5 км для связи Карабаха с Арменией. Он будет контролироваться российскими миротворцами.

Армения обязуется гарантировать безопасность сообщения между Азербайджаном и Нахичеванской Автономной Республикой. Контролировать этот коридор будут российские военные.

Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются в Нагорный Карабах и прилегающие районы под контролем профильной комиссии ООН.



Согласно тексту соглашения, контроль над соблюдением мира в регионе берут на себя российские военные. Для этого в Карабах в понедельник направились первые миротворцы. Всего планируется разместить 1960 миротворцев, 90 БТР и 370 единиц автомобильной и спецтехники.

После объявленного перемирия президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Карабахе развернутся еще и турецкие миротворцы, но в официальном соглашении об этом ничего не говорилось.

Российский МИД и Дмитрий Песков опровергли слова Алиева.

Впрочем, Турция может помочь Азербайджану создать центр мониторинга условий прекращения огня, уточнил Песков. Но центр будет располагаться на территории собственно Азербайджана, вне Карабаха.

Почему только сейчас стороны согласились на миротворцев? Есть ли риск новой войны?



И армянская сторона, и лидеры Нагорного Карабаха говорят, что силы Азербайджана получили значительный перевес сил после того, как был взят город Шуша. О его взятии Алиев заявил 8 ноября.

Это стратегически важный пункт для региона: он находится на скале, с которой Степанакерт, столица непризнанной НКР, простреливается практически из всех видов орудий.

Если бы боевые действия продолжились, Азербайджан в течение нескольких дней захватил бы всю непризнанную республику, уверял президент НКР Араик Арутюнян. Бои проходили уже на подступах к Степанакерту.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверил, что подписал соглашение после того, как на этом настояли армянские военные. Он заявил, что в Армении были проблемы с мобилизацией для продолжения войны.

"Я принял такое решение, когда армия, по сути, настаивала на принятии такого решения. Вы представляете ситуацию, когда армия говорит, что надо остановиться", — сказал Пашинян.

Теперь прочность мира в регионе гарантируют миротворцы, атака на которых чревата прямым столкновением с Россией.

"Азербайджанцы отчетливо чувствуют воодушевление своими успехами на поле боя, — заявил Би-би-си Джеймс Уорлик, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США. — Мы надеемся, что мир сохранится, но внутри Азербайджана будут настаивать на том, что нужно захватить весь Нагорный Карабах. Миротворцы необходимы для предотвращения дальнейших боевых действий и возможного возмездия".

Ввод российских миротворцев — это лучший исход, считает гражданский активист Бахруз Самедов, аспирант Карлова университета в Праге: "Несмотря на постколониальный дух российского присутствия, оно означает мир и безопасность для региона. Мы все стали свидетелями того, как во время войны международные игроки ничего не сделали, чтобы добиться мира".

"Попытки России также в начале провалились. Но Россия действовала решительно, пытаясь остановить войну и удовлетворить интересы Азербайджана. В данной ситуации российская миротворческая миссия сыграет уравновешивающую роль и абсолютно необходима для реального прекращения огня", — полагает Самедов.

По его мнению, только присутствие России уравновесит растущее влияние Турции.

Почему в соглашении нет вопроса о статусе Карабаха? Что о мире говорят с обеих сторон?



В соглашении ничего не говорится о статусе Нагорного Карабаха. Имеется ввиду территория Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) в составе Азербайджанской ССР, которая была населена преимущественно армянами. До нынешней войны большую часть ее занимала непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (Арцах).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о статусе Карабаха ответил, что остаются в силе все предыдущие правовые акты, в том числе резолюции Совета Безопасности ООН. В них декларируется приверженность территориальной целостности Азербайджана и содержится требование о выводе армянских сил из занятых ими районов вокруг НКАО.

В краткосрочной перспективе Нагорный Карабах, видимо, останется под контролем армянских сил — кроме частей, занятых азербайджанской армией, говорит Би-би-си Джошуа Кучера, редактор американского издания Eurasianet.

Но в договоре ничего не говорится о долгосрочном решении. И в ситуации неопределенности гарантом мира в регионе будут миротворцы.

Нынешняя ситуация — не окончательный мир, пояснил Би-би-си эксперт по Южному Кавказу Ганс Гутброд. По его мнению, много надо сделать для стабилизации обстановки в регионе и открытия границ. Для этого ключевые игроки Турция и Азербайджан должны проявить гибкость в момент победы, считает он.

"Для меня огромное облегчение, что боевые действия закончились и удалось предотвратить ненужные смерти", — признается азербайджанская журналистка Арзу Гейбулла. По ее мнению, миротворцы могут остановить боевые действия, но для прочного мира нужна поддержка нейтральных стран, таких, как Германия.

Гейбулла уверена, что без диалога конфликт не решить.

"Наши лидеры не подготовили народы к миру, — соглашается армянская журналистка Лара Сетракян. — Мы слишком долго воевали, нам нужно разорвать порочный круг, а не остановить его".

Она согласна и с тем, что международное сообщество должно поддержать примирение двух народов: "Пока мы не найдем путь к конкретным решениям, боевые действия будут разгораться снова, когда внешние силы будут терять интерес".

Чего добился Азербайджан? Чем для Баку важна Нахичевань?



Азербайджан не только вернул все потерянные по итогам войны 25-летней давности территории, но и получил контроль над древним и с символической точки зрения очень важным городом Шуша. Фактически сторона, контролирующая Шушу, в любой момент может взять под свой контроль и столицу Карабаха.

"Арцах с потерей Шуши и армии существовать не будет. Фактически пятилетний срок "мандата миротворцев" нужен только для того, чтобы все армянское население его покинуло "само", — написал в "Фейсбуке" близкий к Кремлю политолог Глеб Кузнецов. — Создание институциональных условий для решения карабахского вопроса "само собой" без всяких "этнических чисток", которые так портят реноме".

Судя по подписанным Алиевым, Пашиняном и Путиным мирным соглашениям, в ближайшее время Азербайджан получит и важнейший транспортный коридор.

Транзитный сухопутный коридор вдоль южной границы Армении с Ираном свяжет основную территорию страны с ее эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой (НАР). Нахичевань, в свою очередь, граничит с Турцией.

Носители радикальных взглядов, считающие, что все армяне должны из Азербайджана уйти, в Баку в абсолютном меньшинстве, заверил Би-би-си азербайджанский политолог и депутат парламента Расим Мусабеков.

Он говорит про более серьезные опасения в связи с российскими миротворцами из-за негативных примеров: замороженный конфликт в Молдове и потерю Грузией территорий Южной Осетии и Абхазии.

Впрочем в подавляющем большинстве в Баку воспринимают новый мир в Карабахе как победу. "Если вы видели ликующие толпы, это показывает что люди считают, что результат, который получен — это победа. И это действительно победа", — уверяет Мусабеков.

Он напомнил, что по соглашениям армянские войска выводятся из районов вокруг Карабаха, что позволило избежать дальнейшего кровопролития.

"Люди радовались и победе, и тому, что наступает мир. И я думаю, подавляющее большинство полностью одобряет президента Азербайджана, который и войну правильно провел, и информационно ее правильно обеспечил, и вовремя поставил дипломатическую точку для завершения войны", — подытожил депутат.

Что ждет Армению? Грозит ли Пашиняну революция?

Подписанное соглашение вызвало беспорядки в Ереване. Никол Пашинян, который пришел к власти на волне массовых протестов в 2018-м, теперь сам столкнулся с угрозой уличных бунтов.

После новостей о подписании мирных соглашений в центре Еревана началась масштабная акция протеста. Перед зданием правительства собралось несколько тысяч человек, часть демонстрантов прорвала оцепление и ворвалась в комплекс. Несколько десятков человек громили в здании двери, окна, сорвали табличку с личного кабинета Пашиняна.

Толпа избила спикера парламента, представителя правящего блока "Мой шаг" Арарата Мирзояна.

Католикос всех армян Гарегин II призвал представить исчерпывающие объяснения, почему премьер-министр согласился на такой мир.

Президент страны Армен Саркисян обвинил Пашиняна в том, что тот не провел с ним консультации перед подписанием соглашения.

Сразу 17 оппозиционных партий потребовали отставки Пашиняна. Но лишь одна из них, "Процветающая Армения", представляет парламентскую оппозицию и имеет сколько-то ощутимое число сторонников. Оппоненты премьера требуют разрыва мирных соглашений. К этому призвала Республиканская партия экс-президента Сержа Саргсяна.

Сам же Пашинян сослался на то, что на решении прекратить войну настаивала армия.

Директор ереванского "Центра региональных исследований" (RSC) Ричард Гирагосян не ожидает резкой смены власти из-за малочисленности протестов и непопулярности оппозиции.

Но Пашиняну необходимо восстановить покой и уверенность в ближайшие недели, что непросто, признает Гирагосян: "Его импульсивный, популистский и эмоциональный стиль в политике не очень подходит для такой задачи".

Джошуа Кучера, редактор американского издания Eurasianet, напротив, считает, что власть Пашиняна под серьезной угрозой, поскольку многие в Армении чувствуют себя преданными не только капитуляцией перед Азербайджаном, но и самим объявлением, сделанным ночью и без общественных обсуждений, как он обещал.

"У него много политических оппонентов, и они хотят воспользоваться моментом для его свержения", — говорит Кучера.

Армении было выгоднее в свое время добиться урегулирования конфликта путем соглашения на основе Мадридских принципов, сказал Би-би-си бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик.

Соглашение предполагало передачу Азербайджану оккупированных территорий вокруг НКР, временный статус непризнанной республики и решение ее судьбы путем референдума. Но в последние десятилетия все переговоры по НКР буксовали из-за диаметрально противоположных позиций сторон.

Уорлик подчеркивает временность пребывания миротворцев и призывает стороны работать над достижением мира, который, по его мнению, не может быть гарантирован только Москвой.

Почему Москва не вмешалась раньше? Выгоден ли мир России?



Формально Россия не имела основания для вмешательства в конфликт, поскольку боевые действия шли на международно признанной территории Азербайджана и не перекидывались на территорию Армении — страны-союзницы России по ОДКБ. А введение миротворцев допустимо только при согласии обеих враждующих сторон, о чем неоднократно говорил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Аргументом против изначального вмешательства России могла быть серьезная роль Турции, которая встала на сторону Баку. Судьба российской группировки в Сирии и Ливии во многом зависит от российско-турецких отношений, так что их не стали ставить под угрозу ради помощи Армении.

Но в ночь на 10 ноября, еще до официального заявления о мирном соглашении, ситуация обострилась до предела. Над территорией Армении вблизи границы с Нахичеванью Азербайджаном был сбит российский вертолет Ми-24, двое военнослужащих погибли, еще один получил тяжелые ранения.

Инцидент мог бы стать основанием для вмешательства, но азербайджанская сторона принесла свои извинения за случившееся, заявив о своей готовности выплатить компенсации семьям погибших.

В Москве не стали придавать этой трагедии излишней значимости, готовясь подписать итоговые мирные соглашения. Президент Владимир Путин 10 ноября почтил память летчиков минутой молчания и поручил министру обороны Сергею Шойгу помочь их семьям.

Кремль с самого начала занимался конфликтом, предполагает главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов. Россия вела переговоры с Турцией, контактировала с Азербайджаном и неформально оказывала военную поддержку Еревану, говорит он.

А заключили мирные соглашения именно сейчас, поскольку азербайджанская армия при поддержке Турции выполнила задачу по контролю значительных территорий, уверен эксперт.

"Россия не заинтересована в продвижении Азербайджана. Возможное взятие Степанакерта уже попахивало бы гуманитарной катастрофой, — объяснил Лукьянов. — Ну и если бы такого рода сделка предлагалась бы неделю назад, то Армения не согласилась бы. А вчера сложилась уже совсем другая ситуация".

Пашиняну не оставалось ничего другого, как согласиться на мирное соглашение и не рисковать падением Степанакерта, согласен Уорлик.

В итоге Россия "элегантно" вышла из ситуации, уверен Лукьянов: "Отношения сохранились и с теми, и с другими. Военное присутствие России увеличилось. Зависимость Армении от России увеличилась. Азербайджан в благостном состоянии, и его устраивает, что Россия зафиксировала статус-кво".

Похоже, Россия активно работает за кулисами, чтобы предотвратить более широкий конфликт, считает бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик.

Он считает, что для США и Франции как стран-сопредседателей Минской группы, а также для ОБСЕ важно более активно взаимодействовать по этой проблеме.

Чего достигла Турция? Насколько усилилось влияние Анкары на Кавказе?



Итоги конфликта усиливают позиции на Южном Кавказе Турции и ее влияние на Азербайджан.

Одно из главных преимуществ, которое получает Турция по итогам конфликта, — прямое наземное транспортное сообщение с Азербайджаном по коридору через Армению и Нахичевань.

"Турция посредством непрямых действий получила максимум возможного, что важно для Эрдогана в условиях печального положения дел в турецкой экономике, — написал в "Фейсбуке" политолог Алексей Макаркин. — И, похоже, будет развивать отношения с Грузией, расширяя присутствие на Южном Кавказе".

Но канадский журналист Нил Хойер, который освещал эту войну и изучал противостояние России с Турцией в других горячих точках, считает именно Москву бенефициаром соглашений.

Турция не получила роли в урегулировании конфликта, которой добивалась: Москва ввела свой контингент в Карабах, а Анкара лишь сможет отправить несколько офицеров в мониторинговый центр в Азербайджане.

Попытка Турции стать ключевым игроком на Южном Кавказе угрожала влиянию России, указывает сотрудник факультета политологии Бирмингемского университета Кеворк Осканян.

Он удивился тому, как Москва сумела обратить вызов ее доминированию в регионе в военное присутствие в Карабахе, что ограничило влияние Турции.