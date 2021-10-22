Семейную пару из Минска восьмой раз осудили за личную переписку

В четверг, 21 октября, в Минске прошел очередной суд над Сергеем Крупеничем и Анастасией Крупенич-Кондратьевой. Их восьмой раз судили по статье 19.11 КоАП (распространение экстремистских материалов) за пересылку друг другу сообщений из Telegram-каналов, признанных в Беларуси экстремистскими.

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На этот раз Сергею и Анастасии дали по 13 суток административного ареста. Супруги находятся за решеткой с середины июля. Правозащитники признали их политзаключенными. DW — о том, что известно о семейной паре.

Сергей и Анастасия в заключении с 15 июля

Сергею Крупеничу 26 лет, он программист, его жена Анастасия преподаватель русского языка и литературы в одной из гимназий Минска. Свое 27-летие она встретила в тюремной камере — во время уже четвертого административного ареста.

Известно, что супруги провели какое-то время в Польше, по возвращении в Минск ими заинтересовались правоохранительные органы. 15 июля Анастасию вызвали в РУВД, там просмотрели переписку в ее телефоне. В тот же день задержали Сергея, в их квартире прошел обыск.

Супругов осудили за то, что пересылали друг другу новости из Telegram-каналов, признанных в Беларуси экстремистскими. Когда срок административного ареста подходил к концу, на них составляли новые протоколы. Всего Сергея и Анастасию судили за личную переписку восемь раз, 21 октября им дали по 13 суток административного ареста.

После задержания супругов силовики записали "покаянное видео" с Анастасией, а ведущий гостелеканала СВТ Григорий Азаренок утверждал, что, якобы, девушка отправила личные данные детей сотрудников милиции экстремистскому Telegram-каналу.

25 августа супруги вышли на свободу, но дома их ждала милиция, им сказали прийти на следующий день в РУВД подписать документы, в итоге Сергея и Анастасию снова задержали и осудили.

"Сутки" они, как и другие задержанные по "политическим" административным статьям, отбывают в тяжелых условиях — в переполненных камерах, без матрацев, постельного белья, средств гигиены, без передач. Сергей все время находится на Окрестина (в переулке Окрестина в Минске расположены Центр изоляции правонарушений и Изолятор временного содержания. — Ред.), Анастасия была на Окрестина и в СИЗО №6 г. Барановичи. Оба они, по словам бывших сокамерников, переболели коронавирусом.

Что говорят бывшие сокамерники?

"Я отбывала административный арест с 22 июля по 6 августа. Тогда Настя собиралась выходить первый раз. Она постирала вещи, в которых была, чтобы оставить тем, кто еще остается на "сутках", переоделась, ждала. За 2 часа до того, как ее должны были отпустить, принесли новый протокол", — рассказывает сокамерница Анастасии Марина.

По ее словам, девушка расстроилась, но смогла взять себя в руки, ведь многие задержанные сидели по 30-40 суток. Через неделю Анастасии принесли третий протокол. "Коронавирусом переболели мы все, но у Насти начались другие проблемы со здоровьем. Она просила судью, чтобы ей дали штраф или какой-то перерыв в "сутках", чтобы она могла побыть дома, как-то восстановить здоровье и потом вернуться. Но этого не случилось", — вспоминает Марина.

"Я сидела с Настей, когда она находилась там почти уже месяц. Она была очень уставшая, сильно похудела, очень переживала за мужа. Мне показалось, что Настя хорошо держится для таких условий, она не жаловалась, не плакала, — говорит еще одна сокамерница Анастасии Юлия. — Насте исполнилось 27 лет, но она выглядит как подросток".

Юлия отмечает, что Анастасия не знала, что происходит с Сергеем, каждое утро во время переклички пыталась расслышать его фамилию, чтобы понять, где он. Один раз они увиделись: Анастасия проходила мимо камеры, в которой сидел муж, и смогла рассмотреть его через открытое окошко для подачи еды.

Законодательство для борьбы с инакомыслием

Правозащитное сообщество признало Сергея Крупенича и Анастасию Крупенич-Кондратьеву политическими заключенными. В заявлении центра "Весна" отмечается, что "законодательство о противодействии экстремизму произвольно используется белорусскими властями в целях борьбы с инакомыслием и свободой выражения мнений".

Также правозащитники обратили внимание, что практика осуждения сразу на несколько административных арестов подряд и раньше применялась властями в целях политически мотивированного давления. Так, в 2020 году 90 суток административного ареста отбыл оппозиционный политик, сопредседатель "Белорусской христианской демократии" Павел Северинец, после чего против него было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках (25 мая 2021 года Северинца осудили на 7 лет колонии строгого режима. — Ред.).

114 суток провел в изоляторе бывший студент БГУИР и сотрудник научно-технического центра КГБ Ян Солонович, 105 суток в сумме получила Анастасия Перевозчикова, врач из Гомеля.