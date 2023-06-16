Семерых студентов Санкт-Петербургского госуниверситета отчислили за антивоенную позицию

Семерых студентов исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) отчислили за высказывания против полномасштабного вторжения в Украину, сообщает городское издание "Бумага" со ссылкой на источники в вузе. Отчисленные были слушателями доцента Михаила Белоусова, против которого ранее организовали травлю провоенные Telegram-каналы.

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По словам источника "Бумаги", всего этическая комиссия СПбГУ рассматривала действия десятерых студентов, их признали виновными в нарушении Кодекса университета.

Приказы об отчислении "за нарушение обязанностей, предусмотренных локальными актами СПбГУ", уже выпущены в отношении семерых учащихся. Об этом их уведомил по электронной почте замначальника управления по работе с молодежью Вадим Федоров.

Еще троих студентов, пишет "Бумага", вызвали на "некую встречу с проректором по воспитательной работе". Один из отчисленных сообщил изданию, что намерен оспорить решение об отчислении.

В конце мая российские провоенные Telegram-каналы начали травлю доцента Института истории СПбГУ Михаила Белоусова. Они распространяли скриншоты с якобы сообщениями преподавателя о том, что "прямое и открытое одобрение рашизма омерзительно", а использовать символику "спецоперации" можно только постиронично. Как утверждали блогеры, эти высказывания были сделаны в контексте гибели студента СПбГУ на войне в Украине. Сообщалось также, что в дискуссии принимали участие слушатели лекций Белоусова.

3 июня доцента уволили из университета, хотя он утверждал, что аккаунт в Telegram, с которого было отправлено сообщение о "рашизме", был создан неизвестными и не принадлежит преподавателю. Студентов Белоусова вызвали на встречу с этической комиссией СПбГУ — участники заседания постановили, что учащиеся "посчитали уместным иронизировать" над гибелью другого студента вместо того, чтобы "проявить нормальные человеческие чувства". Эти действия объявили "несовместимыми со статусом студента СПбГУ".