Семья Джорджа Флойда получит крупную денежную компенсацию
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Город Миннеаполис выплатит семье афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося после удушения полицейским, компенсацию в размере 27 млн долларов. Такое решение городской совет принял единогласно на заседании в пятницу, 12 марта.

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Выплата произойдет в рамках досудебного урегулирования иска, поданного родственниками Флойда. "Это историческое соглашение, самое крупное досудебное соглашение в истории США по гражданскому иску о насильственной смерти, представляющее собой заявление о том, что жизнь Джорджа Флойда имела значение, а значит, и жизни чернокожих имеют значение (в оригинале — Black lives matter. — Ред.)", — прокомментировал компенсацию адвокат семьи погибшего Бен Крамп.

Гибель Флойда и протесты BLM

Джордж Флойд скончался 25 мая в Миннеаполисе после того, как, по данным следствия, служащий полиции Дерек Шовин на протяжении почти девяти минут душил его коленом при задержании. Гибель Флойда получила широкую огласку благодаря видеозаписям очевидцев. Главному фигуранту предъявлено обвинение в убийстве второй степени, трем остальным — в пособничестве убийству.

В соответствии с законодательством США, убийство второй степени означает, что оно было совершено намеренно, но без предварительного умысла, причем намерение заключалось в причинении физического вреда при полном безразличии к человеческой жизни. Всем подозреваемым грозят длительные сроки заключения. Суд над Дереком Шовином начался 8 марта.

Трагедия в крупнейшем городе штата Миннесота вызвала в стране волну протестов против расизма и полицейского насилия — преимущественно под лозунгами движения за гражданские права Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение", BLM). Демонстрации перерастали в беспорядки и столкновения с полицией. Позднее подобные протесты прошли во многих других странах.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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Джордж Флойд #BlackLivesMatter США
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