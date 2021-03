Семья Джорджа Флойда получит крупную денежную компенсацию

Город Миннеаполис выплатит семье афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося после удушения полицейским, компенсацию в размере 27 млн долларов. Такое решение городской совет принял единогласно на заседании в пятницу, 12 марта.

Выплата произойдет в рамках досудебного урегулирования иска, поданного родственниками Флойда. "Это историческое соглашение, самое крупное досудебное соглашение в истории США по гражданскому иску о насильственной смерти, представляющее собой заявление о том, что жизнь Джорджа Флойда имела значение, а значит, и жизни чернокожих имеют значение (в оригинале — Black lives matter. — Ред.)", — прокомментировал компенсацию адвокат семьи погибшего Бен Крамп.

This historic $27 million settlement is PROOF that Black lives will no longer be written off as trivial, unimportant, or unworthy of consequences. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/H2LHCkiNVI