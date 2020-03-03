Семьям Алексея Навального и Ивана Жданова заблокировали банковские счета

На счетах членов семей основателя Фонда борьбы с коррупцией и директора ФБК указан долг в 75 млн рублей. Эта сумма фигурирует в деле о предполагаемом отмывании денег через фонд, сообщил Алексей Навальный.

У близких родственников основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и директора ФБК Ивана Жданова заблокированы банковские счета. Об этом сообщил во вторник, 3 марта, сам Навальный. Блокировка затронула счета самого основателя ФБК, его супруги, детей и родителей, а также счета Жданова, его жены и родителей.

Не знаю, что там за совещание провел вчера Путин, но вчера:

- заблокировали все мои счета

- счета и карточки жены

- счет Даши

- детский накопительный счет Захара

- все счета родителей-пенсионеров

- да еще и Дерипаска подал на меня в судhttps://t.co/FGmoVxJpq4 — Alexey Navalny (@navalny) March 3, 2020

По словам Навального, на счетах указана задолженность в 75 млн рублей, которая фигурирует в уголовном деле о предполагаемом отмывании денег через фонд. Следственный комитет России (СКР) уже несколько месяцев расследует это дело. По версии следствия, сотрудники ФБК вносили на счета фонда средства, которые "заведомо для них были приобретены преступным путем".

В ходе расследования в штабах Алексея Навального, а также у координаторов и сотрудников штабов в десятках городов России проходили обыски. Позднее в ряде городов у сторонников Навального были блокированы счета на сумму 75 млн рублей в каждом случае. Сами оппозиционеры связали обыски с успехом "умного голосования" на выборах в ряде российских регионов 8 сентября.

Кроме того, основатель ФБК заявил, что российский бизнесмен Олег Дерипаска подал на него в суд. Детали иска пока неизвестны.