Сенат Чехии рассмотрит возможность обвинить президента в госизмене из-за слов о Врбетице

Сенат (верхняя палата) парламента Чехии рассмотрит возможность обвинения президента республики Милоша Земана в измене родине в связи с его высказываниями, прозвучавшими в воскресенье в телеобращении главы государства к народу по поводу инцидента во Врбетице, где на складах боеприпасов произошли взрывы в 2014 году. Об этом сообщает в понедельник Чешское телевидение со ссылкой на спикера верхней палаты Милоша Выстрчила.

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Глава государства, как утверждают в Сенате, рассекретил сведения по расследованию этого дела, которые не подлежали огласке. "Мы будем заниматься возможностью подачи конституционной жалобы в связи с подозрением [в совершении президентом] измены родине, — отметил Выстрчил, которого цитирует ТАСС. — Сейчас нужно собрать необходимую информацию и выслушать мнение экспертов [по конституционному праву] по поводу возникшей ситуации".

Спикер проинформировал, что в республике уже начался сбор подписей под петицией к Сенату с требованием подать на Земана конституционную жалобу, в которой президент и будет обвинен в измене родине. Это, как утверждают ее инициаторы, выразилось в продвижении президентом интересов иностранного государства в ущерб национальным интересам.

Земан заявил в воскресенье, что, помимо вмешательства иностранной разведки, следствие рассматривает версию неосторожного обращения с боеприпасами на складе, где снаряды сдетонировали. Хозяин Пражского града не исключил, что развитие скандала с инцидентом может оказаться в итоге игрой спецслужб.

Слова Земана опроверг в понедельник премьер-министр республики Андрей Бабиш. "Существует только одна версия [расследования инцидента во Врбетице]. Это атака российских агентов, — подчеркнул Бабиш. — Мы работаем только с одной версией. У президента свой взгляд на это [который он изложил в телеобращении]. Я присоединяюсь к тому, что ранее [в понедельник] сказал [первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян] Гамачек [что рассматривается только одна версия инцидента во Врбетице]. Президент поддержал наши [правительства] действия по высылке сотрудников российского посольства, которые были сотрудниками российских спецслужб".

По словам Андрея Бабиша, первая версия, о которой в телеобращении говорил президент, действительно рассматривалась ранее, и Земан знает о ней из документов спецслужб республики. Премьер-министр добавил, что обсудил с президентом инцидент во Врбетице в свете предстоящего заседания Европейского совета. Он информировал главу государства о поддержке республики по этому делу странами Вишеградской группы (региональное объединение в ЕС, в которое входят, кроме Чехии, Словакия, Венгрия и Польша). Речь шла и о поддержке со стороны НАТО.

В понедельник с заявлением о взрывах на складах в Врбетице выступило и министерство обороны Чехии, которому пришлось опровергать сообщение российского МИД. В военном ведомстве отметили, что на взорвавшихся складах не хранились запрещенные международными соглашениями виды оружия.

"Появляются спекуляции, что во Врбетице складировалось запрещенное оружие, в частности противопехотные мины. Это неправда. Чехия выполняет все международные соглашения, включая Оттавскую конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении", — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны пояснили, что на складах в районе Врбетице хранились только корпуса мин без взрывчатого вещества. То, что в данном случае не нарушались международные соглашения, было подтверждено в 2016 году решением Злинского областного суда.

"Таким образом, заявление о запрещенных минах в Врбетице является классическим случаем распространения дезинформации", — подчеркнули в Минобороны Чехии. Там добавили, что для таких случаев разработана Национальная стратегия противодействия гибридным действиям, которая была одобрена правительством на прошлой неделе.