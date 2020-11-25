Сенат Франции принял резолюцию о признании Нагорного Карабаха

Французский Сенат принял резолюцию, призывающую правительство признать Нагорный Карабах, сообщает РБК. В то же время МИД Франции против: по словам госсекретаря МИД Жана-Батиста Лемуана, одностороннее признание Францией Нагорного Карбаха не было бы полезно никому.

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За признание Карабаха проголосовало 305 сенаторов, против был один. Резолюция осуждает "военную агрессию Азербайджана, совершенную при поддержке турецких властей и иностранных наемников, и призывает к немедленному выводу" вооруженных сил республики и их сторонников "с захваченных территорий".

Автор проекта резолюции Бруно Реталье помимо признания Нагорного Карабаха просит оказать жителям территории гуманитарную помощь, провести международное расследование военных преступлений и "выявить все дипломатические последствия той роли, которую сыграли турецкие власти, и рассмотреть вместе с европейскими партнерами наиболее жесткие и адекватные ответы".

Документ носит рекомендательный характер и не означает автоматического признания республики. МИД Франции отказался признавать независимость региона.

По словам госсекретаря при ведомстве Жана-Батиста Лемуана, одностороннее признание Францией Нагорного Карабаха не было бы полезно никому: ни Армении, ни жителям Карабаха, ни Европе, ни другим странам — участницам Минской группы ОБСЕ.

"Это не политика правительства [Франции], это не политика Армении, это не политика наших партнеров", — сказал он.