Сенат ограничил возможности Трампа по военному вмешательству в Иране

Резолюция, разрешающая задействовать войска США в Иране только с согласия Конгресса, стала реакцией Сената на обострение отношений двух стран после убийства генерала Касема Сулеймани.

Сенат США в четверг, 13 февраля, поддержал резолюцию, ограничивающую возможности президента США Дональда Трампа по задействованию американских вооруженных сил против Ирана. Согласно документу, применение военной силы против Ирана возможно только после одобрения этого шага Конгрессом. Исключение составляют случаи, в которых речь идет о предотвращении непосредственной угрозы для страны.

На голосовании в четверг данную резолюцию поддержали 55 из 100 сенаторов, включая восемь республиканцев. Сам Трамп ранее заявил, что считает введение подобных ограничений "опасными", и призвал Сенат не поддерживать их.

"Наши дела с Ираном развиваются очень хорошо, поэтому это неподходящий момент, чтобы проявлять слабость", — написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.

Обострение отношений Ирана и США после убийства генерала Сулеймани

Резолюция об ограничении возможностей для задействования вооруженных сил США в Иране, внесенная сенатором-демократом Тимом Кейном, стала реакцией на обострение отношений между двумя странами, грозившее вылиться в открытое военное противостояние после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани, которое было осуществлено по приказу Трампа в январе 2020 года.

По закону Трамп имеет право наложить вето на принятую Сенатом резолюцию, обойти которое можно было бы только с помощью большинства в две трети голосов в обеих палатах Конгресса.