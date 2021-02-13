Сенат оправдал Трампа по делу об импичменте
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Верхней палате требовалось минимум 67 голосов "за", но удалось набрать только 57. Таким образом Трамп сможет баллотироваться на выборах и занимать государственные посты в будущем, пишет портал РБК.

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Сенат США проголосовал против исторического импичмента экс-президенту США Дональду Трампу. Трансляция процесса велась телеканалом CNBC и другими американскими СМИ.

За обвинение бывшему главе государства в подстрекательстве к мятежу проголосовали 57 членов верхней палаты конгресса. Против высказались 43 сенатора. Для утверждения импичмента требовалось минимум 67 голосов "за".

Рассмотрение импичменту Трампу началось 9 февраля после утверждения ее процедуры днем ранее. Вечером 13 февраля стороны защиты и обвинения решили не допрашивать свидетелей, чтобы не затягивать процесс. На финальные аргументы сторонам потребовалось менее двух часов из отведенных четырех.

До этого сенаторы от Демократической партии предложили вызвать свидетелей, однако это вызвало негативную реакцию защиты Трампа и требование также вызвать своих свидетелей. Вместо этого к делу приобщили письменные заявления конгрессвумен Джейми Херреры Батлер и неназванных лиц.

Сам Трамп отказался присутствовать на процессе и давать показания. Обвинители экс-президента заявляли, что отказ может рассматриваться в пользу виновности бывшего хозяина Белого дома. Его защита считала импичмент неконституционным, поскольку Трамп больше не занимает государственный пост.

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экс-президент США Дональд Трамп Сенат США
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