Сенат Польши отклонил спорный закон о телерадиовещании

Польский Сенат (верхняя палата Национального собрания — двухпалатного парламента) в четверг, 9 сентября, отклонил спорный закон о телерадиовещании, проект которого внесла правящая национал-консервативная партия "Закон и справедливость" (ЗиС).

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Против этого документа проголосовали 53 сенатора, тогда как в его поддержку — 37. В составе Сената насчитывается 100 депутатов, причем большинство в нем принадлежит оппозиции.

Несмотря на сопротивление Сената, закон еще может быть принят. Для этого ему надо еще раз пройти через голосование Сейма — нижней палаты парламента. Сейм одобрил закон 11 августа, тогда за него проголосовали 228 депутатов, 216 были против, еще десять воздержались.

Инициатива предполагает, что лицензии на вещание в Польше будут выдавать иностранным компаниям только в том случае, если у них есть штаб-квартира или представительство на территории Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Кроме того, получатель лицензии не должен быть зависим от компаний, головной офис которых находится за пределами ЕЭЗ.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что его основная цель — облегчить Национальному совету по телерадиовещанию контроль над владельцами СМИ, в том числе "из стран, представляющих значительную угрозу безопасности польского государства".

По мнению целого ряда экспертов, главной жертвой изменений может стать телекомпания TVN, принадлежащая американскому концерну Discovery, который управлял ею через зарегистрированную в Нидерландах фирму Polish Television Holding BV. Новый закон, в частности, предполагает, что мажоритарное владение СМИ, расположенными в Польше, запрещается компаниям, которые находятся в ЕЭЗ, но контролируются фирмами за ее пределами.