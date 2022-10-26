Сенат Польши признал власти РФ "террористическим режимом"

Соответствующая резолюция получила единогласную поддержку, сообщается на сайте верхней палаты польского парламента. Ранее со схожими заявлениями выступили депутаты стран Балтии.

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Сенат Польши в своей резолюции "решительно осуждает российскую агрессию и призывает все страны, выступающие за мир, демократию и права человека, признать власть Российской Федерации террористическим режимом". В свою очередь, Украина в тексте названа "самым важным местом, где защищается демократия и свобода".

Парламентарии также выразили благодарность полякам, оказывающим поддержку украинским беженцам, и "всем учреждениям и организациям которые взялись расследовать и документировать преступления, совершенные против украинского общества". Члены Сената также призвали мировое сообщество поддержать Международный уголовный суд в рассмотрении собранных доказательств и наказании виновных.

Кремлевский режим уже признали террористическим парламентарии в Литве, Латвии и Эстонии (в мае, августе и октябре соответственно). 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой призвала членов Совета Европы выступить с аналогичными заявлениями.