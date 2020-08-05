Сенат США принял засекреченную версию расследования по России

Спецкомитет Сената Конгресса США по разведке проголосовал за "принятие засекреченной версии финальной части расследования" вмешательства России в выборы американского президента в 2016 году, которое велось "комитетом на двухпартийных" началах, сообщается в заявлении, которое 4 августа обнародовал временный глава спецкомитета сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио и заместитель председателя Марк Уорнер, демократ от штата Вирджиния.

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По их данным, "в ближайшие дни" комитет заслушает все дополнительные мнения, а также совместно с разведсообществом официально закрепит итоговую, надлежащим образом отредактированную версию тома пять, которая будет доступна широкой публике.

"Мы хотим поблагодарить следователей Комитета по России за их многолетнюю кропотливую и напряженную работу по этому важному вопросу", — подчеркнули Рубио и Уорнер.

Доклад проверила разведка

Ранее, в конце июля, стало известно, что последняя часть отчета уже проверена Управлением директора Национальной разведки США (ODNI). Это было сделано, чтобы не допустить возможной утечки секретных сведений.

Вашингтон и американские разведслужбы неоднократно заявляли, что Россия пыталась повлиять на выборы президента США в 2016 году. Так, в июне 2016 года американские СМИ сообщили о несанкционированном вмешательстве в информационную систему Национального комитета Демократической партии США. Оно было обнаружено в конце апреля 2016 года. Фирма CrowdStrike, проведя расследование, пришла к выводу, что взлом совершили две группировки хакеров — Cozy Bear и Fancy Bear. Обе, по мнению CrowdStrike, тесно связаны с властями РФ и участвуют в политическом и экономическом шпионаже. Правительство России категорически отрицает свою причастность к инциденту.