Сенатор США призвал Германию остановить "Северный поток - 2"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Cенатор Республиканской партии от штата Арканзас Том Коттон призвал Германию остановить строительство газопровода "Северный поток - 2". Об этом он заявил после обнародования немецким правительством факта обнаружения в крови Алексея Навального яда типа "Новичок". "Остановите трубопровод "Северный поток - 2", чтобы привлечь россиян к ответственности", - написал он в соцсети Twitter в среду, 2 сентября.

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Предложение по пересмотру договоренностей с Россией, в том числе и по газопроводу "Северный поток - 2", исходят и из Германии. В частности, об этом заявил глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген.

Том Коттон был одним из американских сенаторов, которые угрожали санкциями немецкому порту Мукран в связи со строительством газопровода "Северный поток - 2". В частности, как говорится в подписанном им письме руководству порта, США лишат порт перспективы "финансового выживания, если он продолжит предоставлять товары, услуги и поддержку" в какой-либо форме этому проекту. В порту Мукран на острове Рюген складированы трубы, которые используются для сооружения газопровода, кроме того, порт снабжает провиантом российские суда-трубоукладчики "Академик Черский" и "Фортуна".

Во вторник, обсуждая эту инициативу американских сенаторов, канцлер Германии Ангела Меркель выступила в защиту газопровода. В среду она сделала в отношении России жесткое заявление с связи с выявлением в организме Навального следов яда. "Мы ожидаем, что правительство России даст объяснения в связи с этим случаем", - подчеркнула она. "Сейчас возникают вопросы с очень тяжелыми последствиями, на которые может и обязано дать ответ только российское правительство", - заявила глава немецкого правительства.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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