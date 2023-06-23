Сенаторы США: Применение ТЯО в Украине станет атакой на НАТО
Foto: AFP/Scanpix

Если РФ применит ядерное оружие против Украины, то она окажется в состоянии войны с НАТО, пригрозили два сенатора. В ответ на применение ТЯО НАТО должна задействовать статью 5 о коллективной безопасности, считают они.

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В Сенате США подготовлен проект резолюции, которая предлагает рассматривать любое применение Россией или Беларусью ядерного взрывного устройства на территории Украины как атаку на НАТО, сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм на совместной пресс-конференции с соавтором резолюции — сенатором-демократом Ричардом Блюменталем вечером в четверг, 22 июня.

"Сегодня мы внесли резолюцию, смысл которой заключается в том, что если Россия или Беларусь взорвут ядерное устройство на территории Украины, чтобы остановить контрнаступление или попытаться подавить волю украинского народа, то такая атака должна рассматриваться как атака на НАТО", — сказал Грэм.

По его словам, Россия должна учитывать, что применение ядерного оружия в Украине вызовет "массированный ответ со стороны НАТО, и она будет в состоянии войны с НАТО". В своем микроблоге в Twitter Линдси Грэм пояснил, что поскольку применение тактического ядерного оружия или разрушение атомного объекта приведет к радиоактивному заражению в том числе и территории НАТО, Североатлантический альянс должен будет задействовать статью 5 о коллективной безопасности.

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