Сенату США удалось предотвратить шатдаун в стране

Сенат США в четверг, 19 декабря, принял бюджет на 2020 год. Его объем составляет 1,4 трлн долларов. Двумя днями ранее проект бюджета одобрила Палата представителей. Тем самым США избежали очередного шатдауна - приостановки работы правительственных учреждений. Закон о бюджете должен подписать президент страны Дональд Трамп, что должно произойти 20 декабря.

Эксперты отмечают, что, вопреки усилившимся разногласиям между демократами и республиканцами в вопросе об импичменте Трампа, представители обеих партий работали над составлением нового бюджета. Помимо прочего, в документе заложено увеличение расходов на оборону на 22 млрд долларов. Запланированы и расходы на строительство стены на границе с Мексикой.

В минувшем году споры вокруг бюджета привели к пятинедельной финансовой блокаде большого количества федеральных учреждений США, это стало самым длительным шатдауном в истории страны. Около 800 тысяч госслужащих не получали зарплату. Шатдаун затронул и многочисленные частные компании, работающие на правительство. Нынешний бюджет будет действовать до конца текущего финансового года - 30 сентября 2020 года.