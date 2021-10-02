Сербия и Косово снимают блокаду пограничных переходов

Сербия и Косово, ранее урегулировавшие пограничный конфликт при содействии ЕС, начали снимать блокаду пограничных пунктов. В субботу, 2 октября, на сербской стороне границы убраны грузовые и легковые автомобили, заграждавшие переходы через границы.

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В течение дня от границы должен быть отведен спецназ полиции Косово, пишет Reuters. К границе стянуты силы НАТО, которые должны предотвратить возможную новую эскалацию конфликта, указывает далее агентство.

Блокада границы Косово и Сербии началась около двух недель назад после того как правительство в Приштине потребовало не пропускать на свою территорию автомобили с сербскими номерами и обязывать владельцев менять их на временные косовские номера. Недовольные этим требованием этнические сербы, проживающие на севере Республики Косово, заблокировали пограничные переходы, после чего в приграничную зону был направлен полицейский спецназ. В ответ Сербия привела свои войска в боевую готовность.

В конце сентября при посредничестве ЕС конфликт был урегулирован после двух дней напряженных переговоров. Спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак сообщил, что Косово согласилось вывести спецподразделения полиции с границы и снять блокпосты. Подразделения возглавляемой НАТО международной миссии KFOR призваны обеспечить "безопасность и свободу передвижения". Рабочая группа с участием представителей ЕС должна разработать постоянное решение в течение шести месяцев.

В 2008 году Республика Косово в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии. Ее признали многие европейские государства, включая Германию, а также США. Белград считает Косово своей автономной провинцией и независимость Приштины не признает. Позицию Сербии разделяют Россия, большинство государств постсоветского пространства, а также пять стран ЕС, Китай и Индия.

Сербия стремится к вступлению в ЕС и в этой связи обязалась нормализовать отношения с Косово. С 2013 года Белград и Приштина пытаются урегулировать отношения при посредничестве ЕС. Вступление Косово в ООН блокирует Россия.