Сербия и Косово: соглашение об отношениях обнародовано, но не подписано. Что дальше?

Потребовалось почти полгода, восемь визитов европейских дипломатов в Белград и 10 визитов в Приштину, чтобы 11 пунктов соглашения о нормализации отношений между Сербией и Косово были одобрены и обнародованы, хотя и не подписаны.

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На нынешнее соглашение все стороны, включая ЕС, возлагают большие надежды. В понедельник президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Альбин Курти согласились, что дальнейшее обсуждение текста, предложенного ЕС, не требуется, хотя нужна еще одна встреча, чтобы обсудить детали реализации плана.

Похоже, она состоится 18 марта: в этот день европейский посредник Жозеп Боррель, представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, посетит Северную Македонию, и посвятит часть своего времени лидерам Сербии и Косово.

До тех пор их посетит европейский посланник Мирослав Лайчак, чьи 18 визитов пока не привели к двум необходимым подписям.

Косово, большинство населения в котором составляют этнические албанцы, отделилось от Сербии вследствие войны, окончившейся после вмешательства НАТО в 1999 году, и в одностороннем порядке провозгласило независимость в 2008 году.

Все эти годы отношения между сторонами остаются напряженными, и хотя в 2013 году они согласились на переговорный процесс при посредничестве ЕС и с тех пор было разработано несколько соглашений, на практике реализовано было очень мало.

В Косово тем временем продолжались конфликты албанцев и сербского меньшинства, которое в основном живет на севере региона и составляет порядка 50 тысяч человек.

Сербы неоднократно перекрывали дороги в знак протеста против действий властей Приштины, стремящихся к полному международному признанию, против которого выступает Белград.

Сербия отказывается признать независимость Косово, считая его своим автономным округом.

Что прописано в тексте европейского соглашения?

Статья 1: установление добрососедских отношений на основе равноправия, а также взаимного признания документов и символов: паспортов, дипломов, номерных знаков, таможенных печатей.

Статья 2: обе стороны будут уважать правила ООН в отношении суверенитета, независимости, автономии и территориальной целостности, права на самоопределение, защиты прав меньшинств и недопущения дискриминации.

Статья 3: решение всех споров мирным путем, без угрозы силой или ее применения.

Статья 4: Сербия не будет препятствовать членству Косово в какой-либо международной организации.

Статья 5: Сербия и Косово не будут блокировать друг друга на пути к членству в Европейском Союзе.

Статья 6: продолжение диалога под руководством ЕС и после подписания этого соглашения, прежде всего, по практическим вопросам нормализации отношений.

Статья 7: права сербского меньшинства в Косово должны быть защищены в соответствии с европейской практикой; право на надлежащий уровень самоуправления для сербской общины; возможность прямой поддержки косовских сербов властями Сербии; защита Сербской православной церкви.

Статья 8: учреждение постоянных представительств в Белграде и Приштине.

Статья 9 описывает донорскую и инвестиционную роль ЕС и других субъектов, которые будут инвестировать в Сербию и Косово и финансово помогать им.

Статья 10: подписавшие обязуются выполнить все, что было согласовано за годы диалога относительно создания сообщества сербских муниципалитетов.

Статья 11: ее текст отсутствует. Эта статья, как поясняется на сайте Европейской службы внешних связей. должна описать дорожную карту реализации предыдущих десяти статей соглашения.

Чего не хватает для подписания договора?

"У нас очень долгая история соглашений, которые еще не реализованы", — сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, напомнив о практически не выполненном Брюссельском соглашении 2013 года и других соглашениях между Сербией и Косово, которые существуют только на бумаге.

Боррель выразил надежду, что на этот раз стороны перестанут ходить по кругу и на следующих переговорах определятся с деталями реализации позиций, изложенных в соглашении.

Для Сербии основным камнем преткновения является создание сообщества сербских муниципалитетов в Косово - десяти территорий, на которых в большинстве живут сербы. Формирование сообщества - с широкими полномочиями, возможностью иметь своего президента и государственные символы - было согласовано Брюссельским соглашением в 2013 году, но ничего для его воплощения в жизнь еще предпринято не было.

Конституционный суд Косово при этом принял решение, что часть этого соглашения не соответствует Конституции Косово.

По словам главы Сербии Александра Вучича, он поставит свою подпись, когда будет решен вопрос с сообществом.

Премьер-министр Косово Альбин Курти выразил сожаление о том, что соглашение все еще не подписано.

"Я не подписал, потому что другая сторона не была к этому готова - я был готов и заинтересован в том, чтобы подписать этот текст", - сказал Курти.

При этом в преддверии встречи премьер-министр Косово заявил, что формирование Союза сербских муниципалитетов неприемлемо для Приштины, и что это можно сделать при соблюдении дополнительных условий, установленных Курти.

Это - изложение статьи корреспондента Сербской службы Би-би-си Александара Миладиновича. Оригинал на сербском языке - здесь.

За 15 лет после провозглашения независимости Косово ее признали около 100 стран. Относительно их точного числа у сторон есть разногласия: Приштина приводит цифру в 117 государств, а в Белграде говорят, что их гораздо меньше.

Среди стран Евросоюза, не признавших Косово, - Испания, Словакия, Кипр, Греция и Румыния, а если говорить о крупных странах за пределами Европы, то это Россия, Китай, Бразилия и Индия.

После 2008 года Косово стало членом нескольких международных организаций, таких как МВФ, Всемирный банк и ФИФА, - но не Организации Объединенных Наций.