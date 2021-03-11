Сербия назвала сроки начала производства вакцины "Спутник V"

Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на базе сербского Института вирусологии и вакцин "Торлак" стартует до 20 мая. Об этом заявил министр промышленности и торговли Сербии Ненад Попович, передает телерадиокомпания РТС.

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"Планируется, что в первом цикле производства в Институте "Торлак" мы произведем 4 млн вакцин", — отметил он.

Попович добавил, что до 16 апреля в страну поступят необходимые вещества, из которых будут сделаны проверочные партии вакцин. После этого они будут отправлены обратно в Россию для анализа, который проведет разработчик "Спутника V" НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. По словам министра, исследование поступающих образцов в центр занимает 21 день.

В случае если специалисты подтвердят правильность производства препарата, российская сторона начнет регулярную поставку большего количества вещества производства вакцин в Сербии, подчеркнул Попович.

В середине февраля президент Сербии Александр Вучич заявил, что "Торлак" сможет выпускать до 20 млн доз вакцины "Спутника V" в год. Помимо этого, по словам Вучича, в Сербию кроме российского препарата поступят вакцины Pfizer, AstraZeneca и СoronaVAC.

Сербия одобрила применение российской вакцины "Спутник V" в конце 2020 года.