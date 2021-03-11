Сербия назвала сроки начала производства вакцины "Спутник V"
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на базе сербского Института вирусологии и вакцин "Торлак" стартует до 20 мая. Об этом заявил министр промышленности и торговли Сербии Ненад Попович, передает телерадиокомпания РТС.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Планируется, что в первом цикле производства в Институте "Торлак" мы произведем 4 млн вакцин", — отметил он.

Попович добавил, что до 16 апреля в страну поступят необходимые вещества, из которых будут сделаны проверочные партии вакцин. После этого они будут отправлены обратно в Россию для анализа, который проведет разработчик "Спутника V" НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. По словам министра, исследование поступающих образцов в центр занимает 21 день.

В случае если специалисты подтвердят правильность производства препарата, российская сторона начнет регулярную поставку большего количества вещества производства вакцин в Сербии, подчеркнул Попович.

В середине февраля президент Сербии Александр Вучич заявил, что "Торлак" сможет выпускать до 20 млн доз вакцины "Спутника V" в год. Помимо этого, по словам Вучича, в Сербию кроме российского препарата поступят вакцины Pfizer, AstraZeneca и СoronaVAC.

Сербия одобрила применение российской вакцины "Спутник V" в конце 2020 года.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

0

Source

Tags

"Спутник V" Сербия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Международный женский день с Wolt: Анна Розите

Новые проекты

Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
От 57 554€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
От 153 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Elijas iela, Centrs, Rīga,
От 86 900€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€