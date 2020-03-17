Сербия запретила пожилым выходить на улицу и ввела комендантский час ночью

Власти Сербии вводят со среды жесткие ограничения на передвижение людей внутри страны из-за вспышки коронавируса. В частности, выход на улицу запрещен лицам старше 65 лет, также для всех граждан вводится комендантский час ночью, заявил президент страны Александр Вучич.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Ранее в стране было введено чрезвычайное положение. Правительство страны выразило возмущение недисциплинированностью граждан после этого объявления и анонсировало ужесточение мер и штрафов за нарушение режима.

"В связи с тем, что мы не смогли обеспечить полную дисциплину, чтобы обезопасить население мы приняли очень непопулярные решения, которые должны сберечь человеческие жизни… С завтрашнего дня с 10 часов запрещен выход на улицу лицам старше 65 лет, — заявил Вучич на экстренной пресс-конференции.

Также вводится запрет на перемещение лиц всех возрастов по улицам с 8 вечера до 5 утра.

Контролировать соблюдение этих мер будет сербская армия.