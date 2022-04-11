Сербы и косовары уже год заклеивают номерные знаки на своих авто при пересечении границы
Foto: AP/Scanpix/LETA

Осталось две недели до истечения срока действия временного договора о регулировании номерных знаков, подписанного Косово и Сербией в октябре 2021 года. Постоянное решение проблемы с передвижением в регионе еще не найдено, пишет Euractiv.

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С октября 2021 года представители обеих стран и Европейского союза (ЕС) проводили встречи в Брюсселе для обсуждения постоянного решения ситуации на границе Косово с Сербией. Последняя такая встреча состоялась 7 апреля.

Специальный представитель ЕС по косовско-сербскому диалогу Мирослав Лайчак призвал стороны к сотрудничеству. Он дал понять, что компромисс пока еще не найден.

В сентябре 2021 года правительство Косово вновь ввело ограничительные меры по отношению к сербским автомобилям. Согласно ограничениям, водители транспортных средств с сербскими номерными знаками должны были менять их на косовские при въезде в страну.

По причине того, что срок годности соглашения между Косово и Сербией от 2011 года истек, косовские водители, которые направлялись в Сербию, также должны были менять номерные знаки на своих транспортных средствах. Предыдущее правительство Косово воздерживалось от решения проблемы из-за давления со стороны США, Франции, Германии, Италии и Великобритании, а также из-за опасений, что это может стать препятствием для диалога по нормализации отношений между Косово и Сербией.

Последующее решение правительства Альбина Курти вызвало недельные протесты на севере страны, где проживает большинство косовских сербов. Сербское правительство Александра Вучича подлило масла в огонь, отправив войска и военные самолеты прямо к границе с Косово.

В свою очередь, Курти заявил, что Косово было бы готово отменить ограничения, если бы Сербия сделала то же самое.

В конечном итоге обе стороны подписали в Брюсселе временное соглашение, согласно которому автомобили, путешествующие между странами, должны получать на границе наклейки для того, чтобы закрыть флаги и названия государств. В то же время представители Косово и Сербии должны были проводить регулярные встречи, чтобы найти постоянное решение проблемы к 21 апреля 2022 года.

С приближением этого срока такое решение кажется маловероятным. Источники "Радио Свобода" сообщили, что Косово готово принять несколько предложенных вариантов решения проблемы и не хочет другого временного решения. Согласно тем же источникам, страна восстановит требования к номерным знакам, если Сербия не согласится отменить свои собственные ограничения по отношению к косовским автомобилям.

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