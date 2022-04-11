Сербы и косовары уже год заклеивают номерные знаки на своих авто при пересечении границы

Осталось две недели до истечения срока действия временного договора о регулировании номерных знаков, подписанного Косово и Сербией в октябре 2021 года. Постоянное решение проблемы с передвижением в регионе еще не найдено, пишет Euractiv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

С октября 2021 года представители обеих стран и Европейского союза (ЕС) проводили встречи в Брюсселе для обсуждения постоянного решения ситуации на границе Косово с Сербией. Последняя такая встреча состоялась 7 апреля.

Специальный представитель ЕС по косовско-сербскому диалогу Мирослав Лайчак призвал стороны к сотрудничеству. Он дал понять, что компромисс пока еще не найден.

Experts of Kosovo and Serbia met in Brussels today for the 7th meeting of the WG on Licence Plates. With the deadline approaching, it’s urgent to reach a compromise to improve the freedom of movement in the region. It’s the responsibility of both parties to agree on a solution. — Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) April 7, 2022

В сентябре 2021 года правительство Косово вновь ввело ограничительные меры по отношению к сербским автомобилям. Согласно ограничениям, водители транспортных средств с сербскими номерными знаками должны были менять их на косовские при въезде в страну.

По причине того, что срок годности соглашения между Косово и Сербией от 2011 года истек, косовские водители, которые направлялись в Сербию, также должны были менять номерные знаки на своих транспортных средствах. Предыдущее правительство Косово воздерживалось от решения проблемы из-за давления со стороны США, Франции, Германии, Италии и Великобритании, а также из-за опасений, что это может стать препятствием для диалога по нормализации отношений между Косово и Сербией.

Последующее решение правительства Альбина Курти вызвало недельные протесты на севере страны, где проживает большинство косовских сербов. Сербское правительство Александра Вучича подлило масла в огонь, отправив войска и военные самолеты прямо к границе с Косово.

В свою очередь, Курти заявил, что Косово было бы готово отменить ограничения, если бы Сербия сделала то же самое.

В конечном итоге обе стороны подписали в Брюсселе временное соглашение, согласно которому автомобили, путешествующие между странами, должны получать на границе наклейки для того, чтобы закрыть флаги и названия государств. В то же время представители Косово и Сербии должны были проводить регулярные встречи, чтобы найти постоянное решение проблемы к 21 апреля 2022 года.

С приближением этого срока такое решение кажется маловероятным. Источники "Радио Свобода" сообщили, что Косово готово принять несколько предложенных вариантов решения проблемы и не хочет другого временного решения. Согласно тем же источникам, страна восстановит требования к номерным знакам, если Сербия не согласится отменить свои собственные ограничения по отношению к косовским автомобилям.