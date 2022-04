Сербы и косовары уже год заклеивают номерные знаки на своих авто при пересечении границы

Осталось две недели до истечения срока действия временного договора о регулировании номерных знаков, подписанного Косово и Сербией в октябре 2021 года. Постоянное решение проблемы с передвижением в регионе еще не найдено, пишет Euractiv.

С октября 2021 года представители обеих стран и Европейского союза (ЕС) проводили встречи в Брюсселе для обсуждения постоянного решения ситуации на границе Косово с Сербией. Последняя такая встреча состоялась 7 апреля.

Специальный представитель ЕС по косовско-сербскому диалогу Мирослав Лайчак призвал стороны к сотрудничеству. Он дал понять, что компромисс пока еще не найден.

Experts of Kosovo and Serbia met in Brussels today for the 7th meeting of the WG on Licence Plates. With the deadline approaching, it’s urgent to reach a compromise to improve the freedom of movement in the region. It’s the responsibility of both parties to agree on a solution.