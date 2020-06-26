Серебренников получил условный срок. Его признали виновным в мошенничестве

Мещанский суд Москвы признал виновными в мошенничестве режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела "Седьмой студии", кроме Софьи Апфельбаум. Она признана виновной в халатности. Серебренников и еще два фигуранта дела получии условные сроки, а Апфельбаум - штраф, от уплаты которого ее сразу же освободили.

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Серебренников приговорен к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 800 тысяч рублей.

Первоначально агентство Интерфакс сообщило, что помимо этого всем фигурантам дела запретили руководить государственными учреждениями культуры. Впоследствии агентство уточнило, что на Серебренникова такой запрет не накладывался.

Бывший генеральный директор "Седьмой студии" Юрий Итин приговорен к трем годам условно и штрафу в 200 тысяч рублей, а бывший генпродюсер той же студии Алексей Малобродский - к двум годам условно и штрафу в 300 тысяч рублей.

Апфельбаум получила только штраф, но суд сразу же снял с нее обязательство выплачивать его в связи с истечением срока давности.

Кроме того, суд обязал Серебренникова, Итина и Малобродского компенсировать ущерб, который он оценил в 129 млн рублей. Арест, наложенный в ходе следствия на их имущество, суд снимать не стал.

Адвокаты пообещали обжаловать приговор и добиваться оправдания подзащитных. Серебренников заявил, что он не доволен исходом дела.

До этого прокурор просил приговорить Серебренникова к шести годам колонии. Бывшему генпродюсеру "Седьмой студии" Алексею Малобродскому обвинение запросило пять лет, гендиректору Юрию Итину и бывшей сотруднице минкульта Софье Апефельбаум - по четыре года.

"Серебренников, Малобродский, Итин совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием организованной группой в особо крупном размере", - зачитала начало приговора судья Олеся Менделеева.

Режиссер пришел в суд без вещей, которые могли бы пригодиться ему в случае вынесения приговора, связанного с лишением свободы.

Поддержать фигурантов дела пришли несколько сотен человек, передает корреспондент Би-би-си. Кроме того, к суду пришли шестеро молодых людей в футболках с надписью "обнал = украл", которые убеждали собравшихся, что Серебренников и его коллеги совершили преступление, а значит не заслуживают такой поддержки.

При этом полицейские через громкоговоритель просили собравшихся "освободить тротуар и не мешать проходу граждан", а также - соблюдать социальную дистанцию.

В чем обвиняют Серебренникова



Серебренников и его коллеги обвиняются в мошенничестве с бюджетными деньгами, выделенными на проект театральный "Платформа", существовавший с 2011 по 2014 год. Следствие утверждает, что Серебренников и бывшие руководители проекта вступили в преступный сговор и похитили 129 из 214 миллионов рублей, выделенных государством.

Фигуранты дела свою вину не признают.

Следствие строится на показаниях бывшего бухгалтера "Платформы" Нины Масляевой. Ее судят отдельно. Однако защита обвиняемых неоднократно заявляла, что Масляева намеренно оговорила и себя, и остальных фигурантов, так как пошла на сделку со следствием.

Масляева, выступая в качестве свидетеля, так и не смогла сообщить суду конкретные обстоятельства хищения денег в "Седьмой студии", пояснив, что признает вину в составлении фиктивных отчетов о деятельности организации, работе с фирмами-обнальщиками, а также незаконном получении зарплаты на общую сумму порядка 5 млн рублей.

В розыске находится бывший продюсер "Платформы" Екатерина Воронова. Из-за границы через СМИ она подтверждала, что уничтожение бухгалтерских документов было ее инициативой.

Три экспертизы



Прокуратура основывается на судебной экспертизе, результаты который были оглашены несколько недель назад. Эксперты в своем заключении пришли к выводу, что потраченные суммы на спектакли "Платформы" были завышены более чем на 100 млн рублей. Адвокаты обвиняемых называли экспертизу "безграмотной" и планировали ее оспаривать.

В деле "Седьмой студии", возбужденном в 2017 году, эта экспертиза - уже третья по счету. Первая - легла в основу уголовного дела в отношении режиссера и его коллег и показала махинацию с бюджетными средствами. Однако защита настаивала на проведении еще одной экспертизы.

Вторая экспертиза, выполненная в 2019 году, показала, что, наоборот, бюджетных денег, выделенных "Платформе" - более 200 млн рублей - не хватило бы на все мероприятия проекта.

После того, как были обнародованы выводы второй экспертизы, судья решила вернуть уголовное дело в прокуратуру на доработку. Однако прокуроры оспорили это решение в Мосгорсуде и добились того, чтобы дело рассмотрели заново без дополнительного расследования. Рассмотрение дела Мещанским судом в новом составе началось 1 ноября 2019 года.