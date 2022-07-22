Серебренников рассказал, что Абрамович заплатил штраф по делу "Седьмой студии"

Российский бизнесмен Роман Абрамович заплатил штраф в размере почти 129 млн рублей, назначенный судом по делу "Седьмой студии". Об этом режиссер Кирилл Серебренников рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю, пишет портал "Новая газета. Европа".

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"Да, — ответил режиссер на соответствующий вопрос Дудя. — Это не он лично, но какие-то люди, структуры с ним близкие, потому что, разумеется, у меня таких денег нет, никогда не было и, наверное, никогда не будет".

Как сообщил Серебренников, он через других людей узнал, что Абрамович "ощущает несправедливость данного дела и ему, видимо, хотелось, чтобы оно как-то быстрее закончилось". Какие структуры бизнесмена заплатили штраф, Серебренников не знает.

О выплате штрафа по делу "Седьмой студии" Мещанский районный суд сообщил в середине ноября прошлого года. Тогда же в суде заявили, что Серебренников погасил назначенный ему лично штраф в 800 тысяч рублей.

В июне 2020 года режиссеру и другим фигурантам дела назначили условные сроки и штрафы. Свою вину признала только экс-главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева.

Суд признал экс-руководителей "Седьмой студии" виновными в хищении почти 129 млн рублей из 216 млн, которые были выделены из госбюджета на проект по популяризации современного искусства "Платформа". В 2011-2014 годах в рамках него ставились экспериментальные спектакли в московском арт-центре "Винзавод".